Wall Street: Ήπια πτώση μετά τα ρεκόρ της Παρασκευής

Οι μετοχές της Wall Street καταγράφουν μικρή πτώση, μετά το ράλι της Παρασκευής και την κατακόρυφη άνοδο του Dow Jones σε ενδοημερήσια ρεκόρ και ρεκόρ κλεισίματος.

Ο Dow υποχωρεί 145 μονάδες, ή 0,3%. Ο S&P 500 χάνει 0,2%, ενώ ο Nasdaq Composite παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. Οι μετοχές της Intel συνέχισαν να σημειώνουν κέρδη τη Δευτέρα, μετά την αποκάλυψη του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ την Παρασκευή ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποκτήσει μερίδιο 10% στην εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι για περαιτέρω κινήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ και μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου.

Οι μετοχές ανέκαμψαν μετά την πολυαναμενόμενη ετήσια ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας έδωσε «σήμα» για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και μείωση των επιτοκίων.

Ο επικεφαλής της Fed, υπό την ασφυκτική πίεση της κυβέρνησης Τραμπ, προετοίμασε τις αγορές για επερχόμενες μειώσεις στα επιτόκια, καθώς όπως τόνισε «οι συνθήκες ενδέχεται» να τις δικαιολογούν. Ωστόσο σημείωσε πως οι δασμοί συμβάλλουν στην άνοδο του πληθωρισμού «και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψιν μας»: «Είναι επίσης πιθανό, ωστόσο, η ανοδική πίεση στις τιμές από τους δασμούς να πυροδοτήσει μια πιο διαρκή δυναμική πληθωρισμού, και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί».