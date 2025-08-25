Χρηματιστήριο: Ανοδικά με ισχυρή στήριξη από Alpha Bank και Metlen

Ήπια ανοδικά κινείται το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου το Χρηματιστήριο Αθηνών, χάνοντας ένα μέρος από τα πρωινά τους κέρδη. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,37% στις 2.112 μονάδες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Alpha Bank, της Metlen , της Elvalhalcor και της Aegean Airlines. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 172,49 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,71%), της Metlen (+3,11%), της Elvalhalcor (+3,04%) και της Aegean Airlines (+3,01%). Ττη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,79%), του ΟΠΑΠ (-1,32%) και της Motor Oil (-1,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Βank και η Πειραιώς με 21.455.295 και 2.755.203 μετοχές, αντίστοιχα.

Πτωτικά η Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις οικονομικές προοπτικές μετά την προαναγγελία Πάουελ για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,2%, με τους περιφερειακούς δείκτες να κινούνται σε μεγάλο βαθμό σε αρνητικό έδαφος. Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,2%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,7%.

Κλειστή η αγορά στο Λονδίνο λόγω αργίας.