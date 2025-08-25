Logo Image

Χρηματιστήριο: Ανοδικά με ισχυρή στήριξη από Alpha Bank και Metlen

Αρνητικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά κινείται το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου το Χρηματιστήριο Αθηνών, χάνοντας ένα μέρος από τα πρωινά τους κέρδη. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,37% στις 2.112 μονάδες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Alpha Bank, της Metlen , της Elvalhalcor και της Aegean Airlines. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 172,49 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,71%), της Metlen (+3,11%), της Elvalhalcor (+3,04%) και της Aegean Airlines (+3,01%). Ττη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,79%), του ΟΠΑΠ (-1,32%) και της Motor Oil (-1,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Βank και η Πειραιώς με 21.455.295 και 2.755.203 μετοχές, αντίστοιχα.

Πτωτικά η Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις οικονομικές προοπτικές μετά την προαναγγελία Πάουελ για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,2%, με τους περιφερειακούς δείκτες να κινούνται σε μεγάλο βαθμό σε αρνητικό έδαφος. Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,2%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,7%.

Κλειστή η αγορά στο Λονδίνο λόγω αργίας.

