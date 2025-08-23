Πτώση για το δολάριο λόγω πιθανοτήτων

Μεγάλη υποχώρηση του δολαρίου προκάλεσε η ομιλία του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χόουλ, που άφησε ανοικτό υπό προϋποθέσεις το ενδεχόμενο να μειωθούν τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Ο δολαριακός δείκτης έναντι των έξι κυριότερων ανταγωνιστικών νομισμάτων υποχωρούσε χθες το απόγευμα 0,89% στο 97,73, κινούμενος πριν από την ομιλία Πάουελ στο 98,7.

Το ευρώ ενισχύθηκε 0,97%, σε 1,1717 δολ. Έναντι του γιεν, το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε 1,1% στα 146,74 γιεν.

Οι πιθανότητες να μειωθούν τα επιτόκια της Fed στη σύνοδό της στις 16-17 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν μετά την ομιλία Πάουελ στο 90% από 75% που ήταν πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της FedWatch Tool.

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του χθες στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Τζάκσον Χόουλ, ο Πάουελ άφησε μισάνοικτη την πόρτα για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, δίνοντας μια πιο επιφυλακτική εικόνα όσον αφορά την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό.

«Η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας και άλλων μέτρων της αγοράς εργασίας μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στην πολιτική μας στάση», δήλωσε ο Πάουελ. «Παρ’ όλα αυτά, με την πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων μπορεί να δικαιολογούν την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης».