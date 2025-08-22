ΗΠΑ: Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων με φόντο τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με φόντο τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προετοίμασε τις αγορές για επερχόμενες μειώσεις στα επιτόκια, καθώς όπως τόνισε «οι συνθήκες ενδέχεται» να τις δικαιολογούν.

Το 2ετές αμερικανικό ομόλογο, το οποίο θεωρείται πιο ευάλωτο στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, είδε την απόδοσή του να μειώνεται κατά 10 μονάδες βάσης.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,25%, το χαμηλότερο επίπεδό του σε μια εβδομάδα.

Ράλι στη Wall Steet

Οι παρατηρήσεις του Πάουελ έχουν φέρει ράλι στη Wall Street, με τον Dow να ανεβαίνει κατά περισσότερες από 800 μονάδες.