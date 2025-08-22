Ράλι στη Wall Street μετά την ομιλία Πάουελ – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Ισχυρή άνοδο καταγράφει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά την πολυαναμενόμενη ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole, όπου άνοιξε τον δρόμο για μείωση των επιτοκίων.

Ο Dow Jones σημειώνει άλμα 865 μονάδων, ή 1,9%, φτάνοντας σε νέο υψηλό. Ο S&P 500 κατέγραφε κέρδη 1,6%, ενώ ο Nasdaq Composite σχεδόν 2%.

Στην ετήσια σύνοδο της Fed στο Ουαϊόμινγκ, ο Πάουελ δήλωσε στην ομιλία του ότι, ενώ η ανεργία στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλή, «με την πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης».

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας δήλωσε ότι «η ισορροπία των κινδύνων φαίνεται να μεταβάλλεται» μεταξύ της διπλής αποστολής της Fed για πλήρη απασχόληση και σταθερές τιμές. Ανέφερε «ριζικές αλλαγές» στις πολιτικές φορολογίας, εμπορίου και μετανάστευσης.

Ο επικεφαλής της Fed προετοίμασε τις αγορές για επερχόμενες μειώσει στα επιτόκια, καθώς όπως τόνισε «οι συνθήκες ενδέχεται» να τις δικαιολογούν.

Ωστόσο σημείωσε πως οι δασμοί συμβάλλουν στην άνοδο του πληθωρισμού «και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψιν μας»: «Είναι επίσης πιθανό, ωστόσο, η ανοδική πίεση στις τιμές από τους δασμούς να πυροδοτήσει μια πιο διαρκή δυναμική πληθωρισμού, και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Πτωτικά οι αποδόσεις ομολόγων

Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μετά την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ. Ειδικότερα, το 2ετές αμερικανικό ομόλογο, το οποίο θεωρείται πιο ευάλωτο στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, είδε την απόδοσή του να μειώνεται κατά 10 μονάδες βάσης.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,25%, το χαμηλότερο επίπεδό του σε μια εβδομάδα.