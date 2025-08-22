Χρηματιστήριο: Ηπια άνοδος και κλείσιμο πάνω από τις 2.100 μονάδες

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 2.100 μονάδες, μετά από τέσσερις συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.103,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,87 μονάδες (+0,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,05%, από τις αρχές Αυγούστου κερδίζει 5,48%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 194,41 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.437.893 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (3,24%), της Alpha Bank (+2,83%), της Viohalco (+1,68%), του ΔΑΑ (+1,66%) και των ΕΛΠΕ (+1,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,67%), της Jumbo (-1,14%), της Coca Cola HBC (-0,96%) και του ΟΛΠ (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.291.737 και 6.008.958 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 36,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 56 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.