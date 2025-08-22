Σε ρυθμούς Jackson Hole η Wall Street – Άνοδος στους δείκτες

Οι μετοχές στις ΗΠΑ καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή, εν αναμονή από στιγμή σε στιγμή της ομιλίας του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, εν μέσω πιέσεων για μείωση των επιτοκίων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Dow Jones σημείωνε άνοδο 297 μονάδων, ή 0,7%. Ο S&P 500 κατέγραφε κέρδη 0,3%, ενώ ο Nasdaq Composite βρισκόταν στο +0,3%.

Σύμφωνα με το CME FedWatch που επικαλείται το αμερικανικό CNBC, οι αγορές εκτιμούσαν τελευταία ότι υπάρχει 75% πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Πάουελ πιθανότατα θα ανακοινώσει ότι η Fed απομακρύνεται από την πενταετή πολιτική καθορισμού επιτοκίων που εστίαζε στους κινδύνους που ενέχουν τα επιτόκια κοντά στο μηδέν και ο χαμηλός πληθωρισμός.