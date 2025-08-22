Το μυστικό των 863 δισ. δολαρίων που δεν μας λένε Τραμπ, Πάουελ για χρυσό και Bitcoin

Η Fed, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και ο Τραμπ φέρονται να παίζουν με ένα «κρυμμένο» χαρτί αξίας 863 δισ. δολαρίων: την αναπροσαρμογή της τιμής του χρυσού.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που μπορεί να τροφοδοτήσει την αγορά bitcoin, αλλά και να τινάξει στον αέρα την εμπιστοσύνη στο δολάριο, όπως εξηγεί το Market Watch.

Στο Jackson Hole, η Fed παρουσίασε μια μελέτη με τίτλο «Official Reserve Revaluations: The International Experience».

Ουσιαστικά πρόκειται για «εγχειρίδιο αναπροσαρμογής χρυσού», που εξετάζει το πώς χώρες όπως η Γερμανία αξιοποίησαν την επανεκτίμηση των αποθεμάτων τους για να εμφανιστούν πιο ισχυρές δημοσιονομικά.

Η αμερικανική λογιστική αποτίμηση του χρυσού παραμένει στα 42,22 δολάρια/ουγγιά – δηλαδή στο επίπεδο του 1973. Στην πραγματικότητα η τιμή κινείται κοντά στα 3.400 δολάρια. Αυτό δημιουργεί ένα «κενό» 863 δισ. δολαρίων, που επισήμως δεν αναγνωρίζεται αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Ο ρόλος Μπέσεντ και το σχέδιο για bitcoin

Λίγες μέρες μετά, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανάρτησε στο Χ ότι εξετάζονται «δημοσιονομικά ουδέτερα» μέτρα για την αγορά bitcoin.

Η ιδέα συνδέεται με πρόταση στο Κογκρέσο ώστε η αναπροσαρμογή του χρυσού να χρηματοδοτήσει μια στρατηγική κρατική «κρυπτο-δεξαμενή».

Ο Τραμπ φέρεται να στοχεύει στη συγκέντρωση 1 εκατ. bitcoin, με κόστος 92 δισ. δολάρια, εκμεταλλευόμενος τη λογιστική απόκρυψη στον ισολογισμό.

Οι συνέπειες για το δολάριο

Η πιθανή παραδοχή μιας τέτοιας «λογιστικής αλήθειας», όπως επισημαίνει το Market Watch, ισοδυναμεί με de facto υποτίμηση του δολαρίου.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι θα οδηγούσε σε άλμα αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα, αύξηση επιτοκίων και διάχυτη απώλεια αγοραστικής δύναμης για τους πολίτες.

Οι κάτοχοι χρυσού και bitcoin θα έβγαιναν κερδισμένοι, ενώ οι αποταμιευτές και τα νοικοκυριά θα υφίσταντο σοκ.

Το πολιτικό διακύβευμα

Επισήμως Fed και Λευκός Οίκος αλληλοδιαψεύδονται. Όμως η συζήτηση έχει ανοίξει: σε ένα περιβάλλον χρέους 37 τρισ. δολαρίων και αδύναμου δολαρίου, η αναπροσαρμογή του χρυσού μοιάζει όλο και λιγότερο με ταμπού και περισσότερο με εργαλείο έκτακτης ανάγκης.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, «όλοι ξέρουν ότι τα 42,22 δολάρια είναι αστείο, απλώς περιμένουν την κρίση που θα τους αναγκάσει να το παραδεχτούν».