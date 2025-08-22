Χρηματιστήρια: Στάση αναμονής με το βλέμμα στο Jackson Hole

Στο +0,42% και τις 2.106 μονάδες διαπραγματεύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με κινητικότητα στις τράπεζες που κερδίζουν 0,86%. Ανοδικά κινείται και η υψηλή κεφαλαιοποίηση (+0,44%).

Μεμονωμένα, η Alpha Bank ξεχωρίζει με κέρδη άνω του 1%, ακολουθεί η Eurobank (1%), έπονται Πειραιώς και Εθνική (+0,8%). Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχωρίζει η Τέρνα, αντιθέτως 1% υποχωρεί η ΕΥΔΑΠ.

Το ενδιαφέρον των αγορών μονοπωλεί το συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole, όπου αναμένεται η τροχιοδεικτική ομιλία του Τζέρι Πάουελ σήμερα Παρασκευή.

Στην Ευρώπη, οι δείκτες άνοιξαν με αρνητικά πρόσημα, έχουν εξισορροπήσει όμως την εικόνα, με STOXX600 και DAX να έχουν ήπια κέρδη (0,22%).

Νέες λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον δημοσίευσαν την Πέμπτη την πολυαναμενόμενη κοινή δήλωση με την οποία επισφραγίζεται η εμπορική συμφωνία που συνήψαν πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ υπέγραψαν κοινή δήλωση για την αναδρομική μείωση των αμερικανικών δασμών επί των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων από 27,5% σε 15%, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΕ θα προχωρήσει σε μείωση των δασμών επί επιλεγμένων αμερικανικών προϊόντων. Οι μειώσεις αυτές αποτελούσαν τεχνικά μέρος μιας συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Ιούλιο, αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

