Η ώρα της κρίσεως για τις αγορές: Η ομιλία που θα τις γκρεμίσει ή θα τις στηρίξει

Η σημερινή ημέρα φέρνει για τη Wall Street το ετήσιο καλοκαιρινό «ιεροτελεστικό» ραντεβού με τον Τζερόμ Πάουελ και τους άλλους κεντρικούς τραπεζίτες στο Jackson Hole.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve θα μιλήσει στο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας του με τις αγορές να κρέμονται από κάθε του λέξη, σε μία περίοδο κατά την οποία ο ίδιος δέχεται εντεινόμενες επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για σημάδια φόυσκας κα απότομη διόρθωση στις μετοχές.

Οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι η Fed θα ξεκινήσει εκ νέου τις μειώσεις επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Όμως, το σενάριο δεν είναι τόσο δεδομένο: αν ο Πάουελ αφήσει να εννοηθεί ότι ο πληθωρισμός από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει απειλή, το ράλι των μετοχών μπορεί να βρεθεί στον «αέρα».

Η αγορά σε αναμονή

Τα futures προεξοφλούν με πιθανότητα περίπου 75% μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ανάμικτη εικόνα: από τη μία, οι τιμές καταναλωτή αυξάνονται με ήπιο ρυθμό και η αγορά εργασίας δείχνει κόπωση· από την άλλη, το κόστος χονδρικής ανέβηκε τον Ιούλιο στον υψηλότερο ρυθμό τριετίας, ενισχύοντας τον φόβο πληθωριστικών πιέσεων.

Οι επενδυτές γνωρίζουν καλά ότι το Jackson Hole δεν είναι μια τυπική ομιλία: το 2022, ο Πάουελ σταμάτησε ένα ισχυρό ράλι όταν δεσμεύτηκε σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Η πολιτική πίεση του Τραμπ

Το φετινό σκηνικό περιπλέκεται από τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ επιτίθεται σχεδόν καθημερινά στη Fed και προσωπικά στον Πάουελ, κατηγορώντας τον ότι καθυστερεί υπερβολικά τις μειώσεις επιτοκίων.

Την Τετάρτη μάλιστα κάλεσε σε παραίτηση την Λίσα Κουκ, μέλος του ΔΣ, μετά από καταγγελίες για παραπλανητικές δηλώσεις σε αίτηση για στεγαστικό δάνειο, πριν αναλάβει καθήκοντα στην κεντρική τράπεζα. Οι καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί και η ίδια διαμηνύει πως δεν παραιτείται.

Πολλοί πιστεύουν ότι η σύγκρουση και με την Κουκ εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια παρέμβασης στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας. Αν αποπεμφθεί η Κουκ, ο Τραμπ μπορεί να διορίσει άτομο δικής του επιλογής.

Η πολιτική αυτή πίεση καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Πάουελ, που πρέπει να δείξει ανεξαρτησία χωρίς να αγνοήσει τις αγορές.

Οι κίνδυνοι για τις αγορές

Ο δείκτης Nasdaq έχει ήδη χάσει 2,4% αυτή την εβδομάδα, με τις μετοχές τεχνολογίας να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει 1,2% και ο Dow Jones 0,4%. Αν ο Πάουελ αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης στη μείωση των επιτοκίων, η αναταραχή μπορεί να ενταθεί.

«Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί», προειδοποιούν οι αναλυτές, «γιατί ένα γεγονός που θεωρείται συνήθως βαρετό και προβλέψιμο μπορεί να εξελιχθεί σε ηχηρό μήνυμα της Fed προς την αγορά».

Με τις αγορές ήδη σε οριακή ισορροπία, η ομιλία του Πάουελ ίσως αποτελέσει σημείο καμπής. Ένα «ναι» στη μείωση επιτοκίων θα δώσει νέα ώθηση σε ένα ράλι, που έχει ήδη οδηγήσει τις αποτιμήσεις σε ύψη, που μερίδα αναλυτών θεωρεί επικίνδυνα. Ένα «όχι ακόμα» μπορεί να τινάξει στον αέρα την εύθραυστη ισορροπία και να πυροδοτήσει μια βίαιη αποσυμπίεση.