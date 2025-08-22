Το βλέμμα στον αρχιτραπεζίτη

Ανοδικά κινήθηκε το δολάριο χθες, καθώς η αγορά περιμένει σήμα από τη σημερινή ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χόουλ, για τα επιτόκια, καθώς ο Αμερικανός αρχιτραπεζίτης έχει εμφανιστεί επιφυλακτικός σε ενδεχόμενες νέες μεγάλες μειώσεις, λόγω της επιμονής του πληθωρισμού.

Παράλληλα, η κόντρα του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ερωτήματα για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Fed, ένα ακόμη θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στην ετήσια σύνοδο του Τζάκσον Χόουλ.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, τον Αύγουστο, αυξήθηκε χάρη στην αναζωπύρωση του κλάδου μεταποίησης που κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο στις παραγγελίες σε 18 μήνες.

Ο δολαριακός δείκτης έναντι των έξι κυριότερων ανταγωνιστικών νομισμάτων ενισχύθηκε κατά 0,27%, στο 98,50, με το ευρώ να υποχωρεί 0,26%, στο 1,1618 δολάριο.

Το ιαπωνικό γιεν υποχώρησε 0,38%, στα 147,9, ως προς το δολάριο. Η στερλίνα υποχώρησε 0,2%, στο 1,343 δολάριο.

Στα κρυπτονομίσματα, το bitcoin υποχώρησε 0,62%, στα 113.718 δολάρια.

ΗΠΑ και Ε.Ε. προέβησαν, χθες, σε κοινή δήλωση, με την οποία ανακοίνωσαν λεπτομέρειες της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας, που προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών στο 15% για τις εισαγωγές αυτοκινήτων, ημιαγωγών και ξυλείας από την Ε.Ε.