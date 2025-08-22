Crypto με… άδεια παραμονής: Το νέο πλαίσιο για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην Ελλάδα

Bήμα – βήμα τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και να λάβουν τη σχετική άδεια λειτουργίας καθορίζει απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποια πλατφόρμα πάρει άδεια θα ακολουθεί τους ελληνικούς κανόνες ενώ για όσες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) δεν ανάψει «πράσινο φως» δεν θα μπορούν να απευθύνονται σε Έλληνες πελάτες.

Η ΕΚ ορίζει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) και να περάσει από προέλεγχο μέσω προκαταρκτικής συνάντησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη προετοιμασία και υποβολή της αίτησης άδειας και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του παρόχου.

Η προκαταρκτική συνάντηση δεν υποκαθιστά την επίσημη αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας και τα σχόλια που παρέχονται έχουν γενικό χαρακτήρα.

Για τον προγραμματισμό της αρχικής αξιολόγησης ο αιτών θα πρέπει να αποστείλει σχετικό αίτημα διεξαγωγής προκαταρκτικής συνάντησης αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο αιτών υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης μαζί με φάκελο δικαιολογητικών συμπληρώνοντας έντυπο αίτησης αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) (Τα ερωτηματολόγια βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΚ).

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η ΕΚ βεβαιώνει εγγράφως τον αιτούντα για την παραλαβή της. Εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η ΕΚ αξιολογεί την πληρότητα της αίτησης και των στοιχείων του φακέλου.

Εφόσον η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΚ ενημερώνει τον αιτούντα-υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) και ορίζει σχετική προθεσμία για τη συμπλήρωσή της, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες.

Μόλις η αίτηση είναι πλήρης, η ΕΚ ενημερώνει αμέσως σχετικά τον αιτούντα πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η ΕΚ αξιολογεί την αίτηση και το φάκελο αδειοδότησης, λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης της άδειας και την κοινοποιεί στον αιτούντα.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να παραδοθεί στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το πόρισμα της Επιτροπής Εργασίας για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων.

Οι κίνδυνοι επένδυσης σε crypto

Το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι διατίθενται κρυπτοστοιχεία υψηλής επικινδυνότητας με εξαιρετικά κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τα οποία λόγω της φύσεως, των ιδιοτήτων και των εν γένει χαρακτηριστικών που τους αποδίδονται από τους κατασκευαστές τους ή από τους προσφέροντες, δεν ενδείκνυνται ως «επένδυση» ή ως «μέσο πληρωμής» για τους περισσότερους καταναλωτές/χρήστες λιανικής.

Οι τελευταίοι, στις περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο να χάσουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έχουν επενδύσει εφόσον τοποθετηθούν στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία. Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τους επηρεαστές της κοινής γνώμης (influencers).

Θα πρέπει επίσης να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε υποσχέσεις για ταχείες ή υψηλές αποδόσεις, από προσφέροντες κρυπτοστοιχεία ιδίως όταν αυτές φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές.

Παρά το ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, παρέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο και θεσπίζει τους κανόνες και τις απαιτήσεις για τις αγορές κρυπτοστοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, είναι ωστόσο σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι λόγω της εγγενούς αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στην αγορά κρυπτοστοιχείων, οι χρήστες ή οι υποψήφιοι χρήστες κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να κατανοούν πλήρως τους κινδύνους και επομένως θα πρέπει να ερευνούν οι ίδιοι, να κατανοούν και να αξιολογούν:

Το είδος, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των κρυπτοστοιχείων που προσφέρονται ή/ και διαπραγματεύονται στις αγορές. Ενδεικτικά, οι χρήστες θα πρέπει να μελετούν και να κατανοούν το περιεχόμενο των λευκών βίβλων (White papers) που συνοδεύουν τα προσφερόμενα κρυπτοστοιχεία, είτε αυτά προσφέρονται/διαπραγματεύονται σε ρυθμισμένη από το ΜiCA αγορά είτε όχι.

Τα κρυπτοστοιχεία, εκτός των κρυπτοστοιχείων που επιδιώκουν τη διατήρηση σταθερής αξίας (stablecoins), υπόκεινται σε ιδιαίτερα μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών τους (price volatility). Είναι σύνηθες το φαινόμενο της ραγδαίας ανόδου αλλά και της πτώσεως των τιμών των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμα και εντός της ημέρας.

Αν και οι πάροχοι υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία που διαθέτουν άδεια για την παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία εντός της Ε.Ε, διαθέτουν επαρκείς ρυθμίσεις ασφαλείας για την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών τους, εντούτοις ελλοχεύει ο κίνδυνος λειτουργικών σφαλμάτων ή και παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας από επιθέσεις hackers ή από κακόβουλο λογισμικό, με σκοπό την αφαίρεση κρυπτοστοιχείων που ανήκουν στους πελάτες τους.

Για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων τους επί των κρυπτοστοιχείων που κατέχουν ή επιθυμούν να αποκτήσουν, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται ή/ και να συναλλάσσονται με οντότητες που διαθέτουν τη σχετική άδεια ΜiCA από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή ή με αδειοδοτημένους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων.

Τη λειτουργία, το επίπεδο προστασίας και την ευκολία χρήσης των συσκευών που διατίθενται για την ιδιωτική αποθήκευση των κρυπτοστοιχείων από τους χρήστες (ιδιωτικών πορτοφολιών- cold wallets), συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ιδιωτικών κλειδιών (private keys). Ειδικότερα, για τα τελευταία, ο υποψήφιος χρήστης οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την απόκτηση, φύλαξη και χρήση των εν λόγω ιδιωτικών κλειδιών, δεδομένου ότι:

α) Tυχόν γνωστοποίησή τους από το χρήστη σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων.

β) Τυχόν απώλεια τους από το χρήστη καθιστά αδύνατη την οιαδήποτε «επαναφορά» τους με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να απωλέσει οριστικά τα δικαιώματά του επί των κρυπτοστοιχείων.