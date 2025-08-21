Οι αγορές θυμίζουν φούσκα: Τι μπορεί να πυροδοτήσει τη μεγάλη διόρθωση

Η Wall Street βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Από τη μια πλευρά πληθαίνουν οι φωνές που προειδοποιούν ότι τα πρώτα σημάδια φούσκας είναι ήδη εδώ. Από την άλλη μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι βλέπουν ακόμη ευκαιρίες – πριν έρθει η διόρθωση.

Το θεαματικό ράλι του τελευταίου έτους – κόντρα σε γεωπολιτικές αναταράξεις, εμπορικούς πολέμους και φόβους για στασιμοπληθωρισμό – ήρθε χάρη στις υψηλές προσδοκίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η generative AI ήταν το απόλυτο καύσιμο.

Αλλά ένας εκ των μεγαλύτερο πρωταγωνιστών της, ο Σαμ Όλτμαν της OpenAI, δεν μασά τα λόγια του. «Ναι, ζούμε σε φάση υπερενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», λέει, συγκρίνοντας το κλίμα με τη φούσκα του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Oaktree: Ακριβές αποτιμήσεις, κίνδυνος επώδυνης διόρθωσης

Ο Χάουαρντ Μαρξ υπογραμμίζει ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία «σοβαρή» διόρθωση στις αγορές και ότι οι σημερινές αποτιμήσεις θυμίζουν την εποχή πριν από το σκάσιμο της dot-com φούσκας.

«Οι άνθρωποι ξεχνάνε ότι οι διορθώσεις είναι μέρος του παιχνιδιού. Η επιστροφή στον μέσο όρο είναι πολύ πιθανή», προειδοποιεί.

Κατά τον ίδιο, πολλά τεχνολογικά χαρτιά διαπραγματεύονται σε «πολύ υψηλά» επίπεδα σε σχέση με την ιστορία, ενώ δείκτες όπως η αναλογία συνολικής κεφαλαιοποίησης μετοχών προς το ΑΕΠ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά.

Η στρατηγική που προτείνει είναι ξεκάθαρη: περισσότερη άμυνα στα χαρτοφυλάκια, στροφή σε πιστώσεις αντί για μετοχές.

Goldman Sachs: Η βουτιά μπορεί να είναι ευκαιρία

Την ώρα που η Oaktree προειδοποιεί, η Goldman Sachs βλέπει τις πρόσφατες απώλειες στον τεχνολογικό τομέα ως πιθανό σημείο εισόδου. Το γνωστό «momentum basket» της τράπεζας, που περιλαμβάνει μετοχές υψηλής μεταβλητότητας όπως Nvidia, Palantir και AMD, έχασε 13% μέσα σε λίγες μέρες.

Η ιστορία όμως, λένε οι traders της Goldman, δείχνει πως τέτοιες πτώσεις συνήθως ακολουθούνται από ισχυρές ανακάμψεις: σε 8 από τις 10 περιπτώσεις το καλάθι κατέγραψε θετικές αποδόσεις την επόμενη εβδομάδα, με μέση άνοδο 4,5%. «Η τεχνική εικόνα δείχνει ότι πλησιάζουμε σε υπερπουλημένα επίπεδα», σημειώνουν.

Citi: Η σημασία του «καταλύτη»

Μετά τη μικρή διόρθωση των τελευταίων ημερών, η Citigroup συνιστά ψυχραιμία. Ο αναλυτής Σκοτ Κρόνερτ χαρακτήρισε τη διόρθωση «rotation» – δηλαδή μια απλή μετατόπιση κεφαλαίων από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων τεχνολογικών σε πιο αμυντικούς κλάδους όπως υγεία, κοινής ωφέλειας και real estate.

«Ακόμη και μια πτώση 5% είναι απόλυτα φυσιολογική. Για διόρθωση 10% χρειάζεται συγκεκριμένος καταλύτης», τονίζει. Στην πρόβλεψή του για το τέλος του έτους, βλέπει τον S&P 500 να αγγίζει τις 6.600 μονάδες, ενισχυμένος και από τις επικείμενες μειώσεις επιτοκίων της Fed.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Σαμ Όλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, παραδέχεται ανοιχτά ότι η αγορά AI βρίσκεται σε φούσκα. «Οι έξυπνοι άνθρωποι ενθουσιάζονται υπερβολικά γύρω από έναν πυρήνα αλήθειας», λέει. Την ίδια στιγμή όμως θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη «το σημαντικότερο γεγονός εδώ και δεκαετίες».

Δεν είναι ο μόνος. Ο Ρέι Ντάλιο, ο Τζο Τσάι της Alibaba και ο Τόρστεν Σλοκ της Apollo προειδοποιούν επίσης για υπερβολές.

Μάλιστα ο Σλοκ εκτιμά ότι η τρέχουσα «AI φούσκα» είναι ήδη μεγαλύτερη από εκείνη του internet στα 2000s, με τις κορυφαίες 10 εταιρείες του S&P 500 πιο υπερτιμημένες από ποτέ.

Οι απόψεις λοιπόν διίστανται: για κάποιους είμαστε στην αρχή μιας νέας υπερθέρμανσης που θα οδηγήσει σε οδυνηρή διόρθωση, για άλλους πρόκειται απλώς για ένα ακόμα rotation.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Wall Street ζει ξανά μέρες έντονου debate, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο και τη μνήμη της dot-com φούσκας να πλανάται πάνω από τις αγορές.