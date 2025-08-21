Χρηματιστήρια: Ήπια άνοδος στην Αθήνα, μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, στις 2.104 μονάδες και το +0,3%, με τις τράπεζες (+0,4%) στο επίκεντρο.

Ξεχωριστά, η Alpha Bank ενισχύεται 1,4%, ακολουθούν Εθνική και Eurobank (+0,4%) και Πειραιώς (+0,3%). Στα μη τραπεζικά blue chips ήπια ανοδικά κινούνται Lamda και Τιτάν, πτώση για Aktor και Jumbo.

Στην Ευρώπη η εικόνα είναι μεικτή καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από την περιοχή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παρέμεινε αμετάβλητος. Στα μεγάλα χρηματιστήρια, ο FTSE 100 του Λονδίνου κερδίζει 0,1%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,2% και ο γερμανικός DAX καταγράφει οριακές μεταβολές.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο κατά κύριο λόγο, στη διάρκεια της νύχτας, με τις αυστραλιανές μετοχές να είναι μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων.

Το θετικό κλίμα στην Ασία ήταν μια απόκλιση από το κλίμα στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας παρέσυραν αγορά χαμηλότερα.

Τα futures της Wall Street δεν άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα πρακτικά της Fed

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Ιούλιο, που δημοσιεύθηκαν χθες Τετάρτη 20 Αυγούστου, έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό, αν και οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι ήταν πολύ νωρίς για να μειωθούν τα επιτόκια.

Οι διοικητές της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, διαφώνησαν με τη διατήρηση σταθερών των επιτοκίων, στην πρώτη φορά που δύο αξιωματούχοι της Fed με δικαίωμα ψήφου το κάνουν αυτό από το 1993.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στις βασικές ομιλίες των αξιωματούχων της Fed στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της τράπεζας στο Τζάκσον Χολ. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να μιλήσει την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.