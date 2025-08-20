Η γυναίκα που «είδε» την κρίση του 2008 ξαναχτυπά: Τι φοβάται τώρα η «Κασσάνδρα» της Wall Street

Η Μέρεντιθ Γουίτνεϊ έγινε διάσημη σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, όταν με τις απαισιόδοξες προβλέψεις της για τις τράπεζες προανήγγειλε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Πολλοί δεν ήθελαν τότε να την ακούσουν. Αλλά μετά την παραδέχθηκαν.

Σήμερα, ως ιδρύτρια και CEO της Meredith Whitney Advisory Group, βλέπει ξανά βαριά σύννεφα στον ορίζοντα: μια «διχασμένη οικονομία» όπου οι εύποροι καταναλωτές κρατούν ζωντανή τη ζήτηση, ενώ η πλειοψηφία πιέζεται.

«Δεύτερη ύφεση» για τα νοικοκυριά

Μιλώντας στο MarketWatch, η Γουίτνεϊ υπενθύμισε την πρόβλεψη που είχε κάνει νωρίτερα φέτος: ότι πάνω από το 50% των αμερικανικών νοικοκυριών —πολλά από τα οποία ζουν «από μισθό σε μισθό»— θα βρεθούν αντιμέτωπα με μια δεύτερη ύφεση απώλειας θέσεων εργασίας, μετά την αντίστοιχη περίοδο 2022-2023, όταν σταμάτησαν οι επιταγές στήριξης.

Ο πιο αδύναμος κρίκος, κατά την ίδια, είναι ο τομέας φιλοξενίας και αναψυχής, που απασχολεί πάνω από το 20% των εργαζομένων και προσφέρει κατά κανόνα μισθούς κάτω των 60.000 δολαρίων.

Meredith Whitney famously called the 2008 financial crisis. Here’s the new problem with the U.S. economy, she says @bkollmeyer https://t.co/SvixmWZHZC via @MarketWatch — MarketWatch Economy (@MKTWeconomics) August 20, 2025

«Η απασχόληση θα είναι μια μεγάλη παγίδα», προειδοποίησε, προσθέτοντας πως ο στασιμοπληθωρισμός —συνδυασμός ανεργίας και επίμονου πληθωρισμού— είναι πλέον «πραγματική πιθανότητα».

Στο πρόβλημα προστίθενται οι νέοι απόφοιτοι που δυσκολεύονται να βρουν την πρώτη τους δουλειά, την ώρα που επιστρέφουν οι δόσεις των φοιτητικών δανείων.

Από τα φθηνά καταστήματα στους «ισχυρούς» ομίλους λιανικής

Μέχρι τα τέλη του 2023, η Γουίτνεϊ ήταν αισιόδοξη για τα dollar stores, όπως τα Dollar General και Dollar Tree, εκτιμώντας ότι «τα χειρότερα πέρασαν».

Όμως από τον Μάιο εγκατέλειψε αυτή τη στάση, προβλέποντας ότι θα δοκιμαστούν, αφού οι πελάτες τους είναι οι πιο ευάλωτοι οικονομικά.

Πλέον στρέφεται σε «υψηλότερης κατηγορίας» λιανεμπόρους, όπως Home Depot, Lowe’s και Walmart.

Αν και δεν θεωρούνται πολυτελείς, το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των πελατών τους είναι ιδιοκτήτες κατοικιών τους δίνει πλεονέκτημα: μόνο οι ιδιοκτήτες και τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα διαθέτουν ουσιαστικό οικονομικό δίχτυ ασφαλείας.

Το «στοίχημα» των στεγαστικών δανείων

Κατά την ανάλυσή της, η καταναλωτική δαπάνη εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ιδιοκατοίκηση.

Από πέρσι οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες άρχισαν να αντλούν εκ νέου ρευστότητα από την αξία των σπιτιών τους, ανατρέποντας μια 17ετή πτωτική πορεία.

«Από τα 700 δισ. δολάρια κορύφωσης, τα δάνεια με εγγύηση κατοικίας είχαν μειωθεί στα 240-250 δισ. και τώρα αυξάνονται ξανά», είπε.

Τα λεγόμενα home equity loans είναι πλέον η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία καταναλωτικών δανείων, σε αντίθεση με τις πιστωτικές κάρτες, τα φοιτητικά και τα δάνεια αυτοκινήτου που μένουν στάσιμα.

Σε αυτόν τον τομέα βλέπει ευκαιρίες σε εταιρείες όπως Rocket, SoFi και Affirm, των οποίων οι μετοχές έχουν ήδη διπλασιαστεί ή και παραπάνω το 2024.

Η χειρότερη αγορά κατοικίας εδώ και δεκαετίες

Παράλληλα, η Γουίτνεϊ θεωρεί ότι η αμερικανική αγορά ακινήτων βρίσκεται μπροστά στη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών κινούνται κάτω από τα 4 εκατ. σε ετήσια βάση — το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 25 χρόνια. Οι αγοραστές ζητούν μεγάλες εκπτώσεις, που οι πωλητές δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν.

Η ίδια εκτιμά ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι πως το 60% των κατοικιών ανήκει σε άτομα άνω των 55 ετών, οι οποίοι δεν πουλούν: είτε γιατί έχουν μηδενικό ή πολύ χαμηλό δάνειο, είτε γιατί οι φόροι υπεραξίας και τα κόστη μετακόμισης λειτουργούν αποτρεπτικά.

Οι boomers δεν πωλούν

Αντί να πουλήσουν, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ποντάρουν στο κεφάλαιο των σπιτιών τους.

Κι αυτό παρόλο που εκτόξευση του κόστους ιδιοκτησίας τους πιέζει: μόνο τα ασφάλιστρα κατοικίας έχουν αυξηθεί πάνω από 60% την τελευταία πενταετία.