Χρηματιστήριο: «Άντεξε» στις παρυφές των 2.100 μονάδων – Ξεχώρισαν Lamda, ΤΕΡΝΑ, EXAE και ΟΠΑΠ

Σχεδόν αμετάβλητο έμεινε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να μην αναλαμβάνουν επιπλέον ρίσκο αλλά και να αποφεύγουν τη διόρθωση.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων εβδομάδων, φαίνεται ότι έχει… κατεβάσει ρυθμούς, έχοντας στην «πλάτη» ένα ισχυρό απόθεμα κερδών, το οποίο ξεπερνά το +42% από τις αρχές του 2025, σε μία από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Βέβαια, αυτό προς το παρόν δεν έχει ενεργοποιήσει κάποιο ευρύ κύμα ρευστοποιήσεων, με τις πωλήσεις να περιορίζονται σ’ ένα μικρό τμήμα του ταμπλό. Έτσι, η εγχώρια αγορά παρέμεινε στις παρυφές των 2.100 μονάδων, χάρη και στα στηρίγματα από μετοχές, οι οποίες έχουν διάθεση να… τρέξουν περαιτέρω.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο κατά +0,06% και διαμορφώθηκε στις 2.097,22 μονάδες, κερδίζοντας λιγότερο από 1,5 μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.095,94 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 19 μονάδες (από 2.083,38 έως 2.102,17 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 194,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, το ενδιαφέρον εστίασε στη Lamda Developemnt, η οποία έκανε άλμα στα 7 ευρώ, ενώ δυναμική άνοδο κατέγραψαν και οι ΓΕΚ – ΕΧΑΕ – ΟΠΑΠ. Από την άλλη πλευρά, η Metlen υποχώρησε κατά -1%, ενώ απώλειες της τάξης του -1,5% εμφάνισαν οι Εθνική Τράπεζα – Alpha Bank.

Αφομοίωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επέλεξε να αφομοιώσει τα ισχυρά κεκτημένα του 2025 (+78%), με αποτέλεσμα να διολισθήσει στο -0,92% και τις 2.277 μονάδες.

Η μετοχή της Eθνικής Τράπεζας περιορίστηκε στο -1,66% και τα 12,70 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολούθησε στο -1,39% και τα 3,412 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο -0,61% και τα 7,148 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώθηκε στο -0,61% και τα 3,416 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσώρευσε στο +0,53% και τα 7,58 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να ενισχύεται στο +0,87% και τα 8,15 ευρώ. Στο -0,13% και το 1,568 ευρώ έκλεισε η μετοχή της CrediaBank (πρώην Attica Bank), η οποία «τρέχει» ένα ράλι άνω του +40% μέσα στον Αύγουστο.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,01% και 5.277 μονάδες), η μετοχή της Lamda Development, η οποία έχει «χάσει» όλο το ράλι του 2025, εκτοξεύθηκε στο +3,7% και τα 7,00 ευρώ, επιστρέφοντας εκεί που βρισκόταν στα τέλη Φεβρουαρίου. Νέο υψηλό 15 μηνών έγραψε η μετοχή της Helleniq Energy, η οποία έκλεισε στο +1,5% και τα 8,675 ευρώ, ενώ συνέχεια στα ρεκόρ έδωσε η μετοχή της Aegean, η οποία βρέθηκε στο +1,39% και τα 14,6 ευρώ. Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ράλι της τάξης του +3,3%, βρέθηκε στα υψηλά 25ετίας των 23,1 ευρώ. Coca Cola HBC, Jumbo, EΥΔΑΠ και Sarantis αυξήθηκαν έως και +2,6%, με τη μετοχή του ΟΠΑΠ να κλείνει στο +2,9% και να αγγίζει τα 20 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen περιορίστηκε στο -1,1% και τα 54,05 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην αφομοίωση των ισχυρών κερδών του Αυγούστου. Απώλειες στο -1% και τα 6,5 ευρώ σημείωσε και η μετοχή της Viohalco.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,58% και 2.979 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχώρισε στο +1,7% και τα 7,06 ευρώ, έχοντας τζίρο 9,6 εκατ. ευρώ, εν αναμονή των εξελίξεων με τη δημόσια πρόταση της Euronext. Νέο ιστορικό υψηλό πέτυχε η μετοχή της Κρι – Κρι, καθώς η θεμελίωση του δικαιώματος στο μέρισμα του 0,4 ευρώ (αύριο η αποκοπή) οδήγησε στο +1,3% και τα 20,25 ευρώ. Κέρδη της τάξης του +1% εμφάνισαν και οι τίτλοι των ΟΛΠ, Quest, Autohellas. Αντίθετα, η μετοχή της Austiacard συνέχισε την απογοητευτική πορεία, υποχωρώντας στο -1,05% και τα 5,65 ευρώ. Πτώση κατά 1,1% κατέγραψε και η μετοχή της Noval, η οποία «γύρισε» στα 2,69 ευρώ.

Από τη μικρή κεφαλαιοποίηση, τώρα, η μετοχή της Μαθιός Πυρίμαχα «πέταξε» στο +29,8% και το 1 ευρώ (υψηλό 15 μηνών), ο τίτλος της Τζιρακιάν διευρύνθηκε στο +9,1% και το 1,72 ευρώ, ενώ ΕΛΤΟΝ και Ικτίνος σκαρφάλωσαν κατά +8% και 7,5%, αντίστοιχα, έχοντας τζίρο της τάξης των 400 χιλ. ευρώ. Μίνι ράλι στο +5% «έτρεξαν» και οι μετοχές των ΓΕΒΚΑ – EIS (πρώην Ευρωσύμβουλοι).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 72 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 40 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 147,6 δισ. ευρώ.

Στασιμότητα στις παρυφές των ρεκόρ

Σε φάση σταθεροποίησης φαίνεται ότι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει ελαφρώς πατήσει… φρένο μετά τα διαδοχικά ρεκόρ.

Τα μεγάλα κέρδη τόσο του Αυγούστου, όσο και των προηγούμενων μηνών έχουν φέρει την ελληνική αγορά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, κάτι που ανάβει το «πράσινο φως» στους επενδυτές, προκειμένου να περάσουν από το… ταμείο.

Άλλωστε, σε πολλές μετοχές, οι οποίες έχουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο στο φετινό πάρτι, τα περιθώρια ανόδου είτε έχουν περιοριστεί σημαντικά είτε έχουν εξαλειφθεί τελείως, «πιάνοντας» τις δίκαιες – τιμές των αναλυτών.

Κάπως έτσι, μια ενδεχόμενη κίνηση αναδίπλωσης, η οποία θα δώσει την ευκαιρία, ώστε να υπάρξει μια φυσιολογική και εύλογη αφομοίωση των κεκτημένων, δεν θα πρέπει να προκαλεί φόβο ή ανησυχία στην επενδυτική κοινότητα.

Την ίδια στιγμή, η υπέρβαση των πρόσφατων «κορυφών» (2.126 μονάδων) μάλλον απαιτεί έναν νέο θετικό καταλύτη, ο οποίος μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό (π.χ. επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές), είτε από το εξωτερικό (π.χ. επίτευξη οριστικής ειρήνης στην Ουκρανία).

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ναι μεν υπάρχουν αρκετές μετοχές, οι οποίες έχουν φθάσει κοντά στα δίκαια επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα συναντάμε και πολλές ακόμη, οι οποίες διαθέτουν περιθώριο για να… τρέξουν περαιτέρω.

Το γεγονός ότι, παρά το μεγάλο ράλι του 2025 (+42%), η αποτίμηση του Χ.Α. παραμένει ελκυστική, με τον μέσο δείκτη P/E (price to earnings) να «παίζει» κάτω του 13x, μαρτυρά και την ύπαρξη ενός υπολογίσιμου discount σε σχέση με τις βασικές αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών διατηρείται στις ουκρανικές εξελίξεις, ευελπιστώντας ότι το εν εξελίξει διαπραγματευτικό θρίλερ θα έχει αίσια έκβαση, εξασφαλίζοντας μια μόνιμη και δίκαιη ειρήνη για την εμπόλεμη χώρα. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των βασικών «πρωταγωνιστών», δεν είναι λίγοι όσοι προτιμούν να κρατούν μικρό καλάθι.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,23% κι τις 559 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX χάνει -0,52% και πέφτει στις 24.294 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα αρνητικό ξεκίνημα στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, αν αναμονή και των πρακτικών της Fed.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)