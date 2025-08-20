Υποτονικό το κλίμα στη Wall Street – Απόψε δημοσιεύονται τα πρακτικά της Fed

Οι μετοχές της Wall Street καταγράφουν μικρές μεταβολές την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα στη λιανική και αναμένουν την τελευταία δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξάνεται κατά 69 μονάδες ή 0,2%. Ο S&P 500 χάνει 0,1%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,3%.

Οι μετοχές της Target έπεσαν μετά την ανακοίνωση του 11ου συνεχόμενου τριμήνου σταθερών ή πτωτικών πωλήσεων και τον διορισμό του επόμενου διευθύνοντος συμβούλου της. Εν τω μεταξύ, η πτώση των μετοχών των εταιρειών τεχνολογίας που σημειώθηκε την Τρίτη επηρέασε τους επενδυτές, με τον Nasdaq να ανοίγει με πτώση.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Ιούλιο αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα σήμερα Τετάρτη (περίπου στις 21.00 ώρα Ελλάδος). Σε εκείνη τη συνεδρίαση, κατά την οποία η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, παρατηρήθηκε ασυνήθιστος βαθμός διαφωνίας, με δύο διοικητές να τάσσονται υπέρ της μείωσης.

Οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να μάθουν τις προθέσεις της Fed πριν από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Τζέρι Πάουελ, ο οποίος δέχεται έντονη πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να χαλαρώσει την πολιτική της, αναμένεται να μιλήσει στο συμπόσιο του Jackson Hole την Παρασκευή.