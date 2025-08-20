Χρηματιστήριο: Άλμα στα 7 ευρώ για τη Lamda Development – Πολύ μεγάλος ο τζίρος

Άλμα στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο πραγματοποιεί η μετοχή της Lamda Development στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει την «απόσταση» σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της εισηγμένης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο κατά +3,70%, με αποτέλεσμα να φθάνει στα 7,00 ευρώ (υψηλό 6μήνου).

Μάλιστα, η θετική κίνηση συνοδεύεται από εντυπωσιακό τζίρο, καθώς μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι έχουν διακινηθεί 935 χιλ. τεμάχια, συνολικής αξίας 6,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό, το οποίο είναι τριπλάσιο του φετινού μέσου όρου.

Το μεγάλο discount

Η σημερινή άνοδος έρχεται να διασκεδάσει εν μέρει τις εντυπώσεις από την αδύναμη πορεία εντός του 2025, καθώς η μετοχή έως και χθες είχε αρνητική απόδοση -7,6%, απέχοντας παρασάγγας από το +42% του Γενικού Δείκτη.

Κάπως έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό «ψαλίδι» σε σχέση με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), η οποία με βάση τα στοιχεία του α’ τριμήνου ανερχόταν στα 8,22 ευρώ/μετοχή.

Βέβαια, ρόλο στην υστέρηση διαδραματίζει και το ευρύτερο discount που παρατηρείται στον κλάδο των ΑΕΕΑΠ και των εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων, στον οποίο ουσιαστικά υπάγεται η Lamda Development.

Ορισμένοι αναλυτές, πάντως, δεν αποκλείουν το «πρόβλημα» να σχετίζεται με τη στρατηγική διαχείρισης του μεγάλου project στο Ελληνικό, εκφράζοντας διαφωνίες για την επιλογή της προπώλησης assets.

Βέβαια, χάρη σ’ αυτήν την πολιτική η εταιρεία έχει ήδη εισπράξει περισσότερα από 1,18 δισ. ευρώ, καταφέρνοντας να κρατήσει σε μηδενικά επίπεδα τον δανεισμό του έργου (με εξαίρεση τα malls).

Την ίδια στιγμή, προβληματισμό έχει εγείρει και η προ εβδομάδων απόφαση των οικογενειών Γερμανού – Κάτσου να αποχωρήσουν οριστικά από το μετοχολόγιο, διαθέτοντας το υπόλοιπο της συμμετοχής τους (6,7%) στην τιμή των 6,15 ευρώ/μετοχή.

Περιθώριο για +50%

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή άνοδο, η τρέχουσα αποτίμηση της Lamda Development ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί σε δείκτη P/BV της τάξης του 0,99x. Αυτό σημαίνει ότι χρηματιστηριακή και λογιστική αξία βρίσκονται σχεδόν στο 1:1.

Οι αναλυτές, από την πλευρά τους, δίνουν μέση τιμή – στόχο στα 10,5 ευρώ, κάτι που ενσωματώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του +50% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο στο ταμπλό της Αθήνας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)