Χρηματιστήριο: Έκρηξη τζίρου στην ΕΧΑΕ εν αναμονή της Euronext

Στα 3,9 εκατ. ευρώ ο μέσος όρος του 30ήμερου

Ζωηρό παραμένει το ενδιαφέρον για τη μετοχή της ΕΧΑΕ εν μέσω των εξελίξεων με τη Euronext.

Ο μέσος τζίρος των τελευταίων 30 ημερών ξεπερνά τα 3,9 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσό δεν υπερέβαινε το 1 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο 12μηνο.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στο γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι ξένοι θεσμικοί φαίνεται να αποκτούν θέση εν αναμονή της δημόσιας πρότασης

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

