Χρηματιστήριο: Θέλει να «κλείσει» το discount η Lamda Development

Να μειώσει το discount σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά φαίνεται ότι προσπαθεί η μετοχή της Lamda Develpment.

Χθες, η τιμή της εισηγμένης επέστρεψε στο ορόσημο των 7 ευρώ (για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο), διασκεδάζοντας κάπως τις εντυπώσεις από τη μέχρι πρότινος απογοητευτική επίδοση του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη έξοδος της Voxcove έγινε στα 6,15 ευρώ/μετοχή, ενώ η περσινή είσοδος του εφοπλιστή Προκοπίου έλαβε χώρα στα 7,1 ευρώ/μετοχή.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)