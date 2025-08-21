Logo Image

Χρηματιστήριο: Θέλει να «κλείσει» το discount η Lamda Development

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Θέλει να «κλείσει» το discount η Lamda Development

Φωτ. LAMDA Development

Επιστροφή στα 7 ευρώ

Να μειώσει το discount σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά φαίνεται ότι προσπαθεί η μετοχή της Lamda Develpment.

Χθες, η τιμή της εισηγμένης επέστρεψε στο ορόσημο των 7 ευρώ (για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο), διασκεδάζοντας κάπως τις εντυπώσεις από τη μέχρι πρότινος απογοητευτική επίδοση του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη έξοδος της Voxcove έγινε στα 6,15 ευρώ/μετοχή, ενώ η περσινή είσοδος του εφοπλιστή Προκοπίου έλαβε χώρα στα 7,1 ευρώ/μετοχή.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube