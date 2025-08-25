Χρηματιστήριο: Οι εισηγμένες με… έκπτωση στην αξία τους

Δεκάδες είναι οι μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντική… έκπτωση, παρά τα μεγάλα φετινά κέρδη.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα εφόσον εξετάσουμε τον δείκτη λογιστικής αξίας (P/BV), o οποίος αντικατοπτρίζει την αναλογία μεταξύ κεφαλαιοποίησης και ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι, αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν περισσότερα από 30 «χαρτιά», τα οποία (για διάφορους λόγους) «παίζουν» σε τιμές χαμηλότερες της πραγματικής αξίας.

Μάλιστα, το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει και για πολλές εισηγμένες της Υψηλής και της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες «πρωταγωνιστούν» στο φετινό ράλι. Κάπως έτσι, ο επενδυτής παρατηρεί ότι ανάμεσα στις 45 μετοχές των δύο δεικτών υπάρχουν τουλάχιστον 14, των οποίων ο δείκτης P/BV (price to book value) κυμαίνεται έως 1x.

Αυτή που αδικείται περισσότερο, με βάση την παραπάνω παράμετρο, είναι η μετοχή της Πλαστικά Θράκης, η οποία παρότι έχει επιστρέψει άνω του ψυχολογικού ορίου των 4 ευρώ, βλέπει την αντιστοιχία κεφαλαιοποίησης – λογιστικής αξίας να ανέρχεται μόλις στο 0,65x.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Trade Estates, η οποία έχει δείκτη P/BV στο 0,68x.

Ακόμη και η Viohalco, η οποία φέτος έχει εν μέρει δικαιώσει τους αγοραστές (+21%), εξακολουθεί να έχει P/BV στο 0,72x, δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια (2,3 δισ. ευρώ) υπερβαίνουν κατά πολύ την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία (1,6 δισ. ευρώ).

Αντίστοιχο είναι το discount στη «συγγενική» ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία αν και σκαρφαλώνει κατά +38% από τις αρχές του έτους, συνεχίζει να έχει δείκτη P/BV στο 0,94x.

Στον Όμιλο της Intracom, παράλληλα, η μετοχή της holdings διαπραγματεύεται με αναλογία κεφαλαιοποίησης – ιδίων κεφαλαίων στο 0,73x, ενώ στη μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία το προηγούμενο διάστημα δέχθηκε ένα ισχυρό «μπουστάρισμα» από το σχέδιο της κυβέρνησης για συνενώσεις και συγχωνεύσεις στον κλάδο της ύδρευσης, ο δείκτης P/BV ανέρχεται στο 0,91x.

Ελκυστική θεωρείται, παράλληλα, η αποτίμηση της Helleniq Energy, καθώς ο επίμαχος δείκτης υπολογίζεται στο 0,94x, αν και η μετοχή έχει ανακάμψει στα επίπεδα του περσινού Μαΐου (8,5 ευρώ).

Οριακά κάτω του 1x «παίζει» και η μετοχή της Alpha Bank (0,97x), παρά το γεγονός ότι έχει «τρέξει» με περισσότερο από +100% μέσα στο 2025, περιορίζοντας αισθητά το discount σε σχέση με τις ομοειδείς του εξωτερικού.

Αναφορικά με τη Lamda Development, η τιμή του 0,99x αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη για την αδικία που υφίσταται η μετοχή στο ταμπλό.

Τέλος, ας έχουμε υπόψη ότι ακριβώς στο 1x (δηλαδή αποτίμηση = ίδια κεφάλαια) ανέρχεται ο δείκτης P/BV για τις μετοχές των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΔΕΗ, Motor Oil, Τρ. Πειραιώς και Dimand.

Οι εισηγμένες του Large και Mid Cap με P/BV κάτω του 1x

• Πλαστικά Θράκης 0,65x

• Trade Estates 0,68x

• Viohalco 0,72x

• Intracom 0,73x

• ΕΥΔΑΠ 0,91x

• Helleniq Energy 0,94x

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 0,94x

• Alpha 0,97x

• Lamda 0,99x

• ΑΔΜΗΕ 1,05x

• ΔΕΗ 1,05x

• Motor Oil 1,06x

• Τρ. Πειραιώς 1,07x

• Dimand 1,08x

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)