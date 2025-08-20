Ο Τραμπ αγοράζει τα ομόλογα που… χτυπάει

Δεν πέρασε ούτε ένα εικοσιτετράωρο από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Ιανουάριο, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη επένδυση σε ομόλογα.

Έκτοτε, έχει προχωρήσει σε 690 συναλλαγές συνολικής αξίας τουλάχιστον 103,7 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος και κατατέθηκε στην Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας.

Οι επενδύσεις σε κολοσσούς της τεχνολογίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα τοπικών αρχών, σχολικών επιτροπών και δημοσίων οργανισμών, αλλά και εταιρικό χρέος κολοσσών όπως η Qualcomm, η Home Depot και η T-Mobile, με ποσά που ξεπερνούσαν τις 500.000 δολάρια σε κάθε κίνηση.

Τον Φεβρουάριο επένδυσε τουλάχιστον 250.000 δολάρια και σε ομόλογα της Meta, ιδιοκτήτριας του Facebook.

Οι αγορές αυτές γίνονται την ίδια στιγμή που ο Λευκός Οίκος έχει εντείνει την επιβολή των υψηλότερων δασμών των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα πολλές από τις ίδιες εταιρείες να πλήττονται άμεσα από τις πολιτικές της κυβέρνησης, σχολιάζει το Bloomberg.

Πλούτος και πολιτική

Ο πλούτος του Αμερικανού προέδρου εκτιμάται στα 6,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index.

Ο ίδιος συνεχίζει να επενδύει ενεργά, χωρίς να έχει προχωρήσει –όπως έκαναν οι προκάτοχοί του– σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε ανεξάρτητο καταπίστευμα (blind trust).

Η αυτοκρατορία του, που διοικείται από τους δύο γιους του, εκτείνεται από το θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα έως την Trump Media & Technology Group και τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα που έχουν αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Τα «γκρίζα» της διαφάνειας

Η έκθεση των 33 σελίδων, με ημερομηνία 12 Αυγούστου, καταγράφει τις αγορές αλλά όχι τις ακριβείς τιμές ή ποσότητες, αφού οι κανόνες επιτρέπουν μόνο την αναφορά σε εύρη αξίας. Ο Τραμπ δεν δήλωσε καμία πώληση.

Νομικά, οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να αποδεσμευτούν από περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων. Ωστόσο, από το 1978, όταν θεσπίστηκε το σχετικό πλαίσιο, όλοι οι προκάτοχοι είχαν επιλέξει να το πράξουν για λόγους διαφάνειας.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος που αρνείται να ακολουθήσει αυτόν τον κανόνα – και το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το πού τελειώνει η πολιτική και πού αρχίζει η προσωπική επιχειρηματική στρατηγική.