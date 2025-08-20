Χρηματιστήριο: Ακολουθεί την πτωτική τάση των ξένων, χωρίς να χάνει την επαφή με τις «κορυφές»

Το σήμα οπισθοχώρησης των ξένων αγορών ακολουθεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να διαθέτουν μικρό προβάδισμα έναντι των αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών, φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία «χώνεψης» των κεκτημένων, τα οποία μην ξεχνάμε ότι ξεπερνούν το +42% από τις αρχές του 2025, σε μία από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Βέβαια, οι ρευστοποιήσεις προς το παρόν δεν έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, με την εγχώρια αγορά να παραμένει στις παρυφές των 2.100 μονάδων, χάρη στα στηρίγματα από μετοχές εισηγμένων, οι οποίες έχουν διάθεση να… τρέξουν περαιτέρω.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή κάμψη κατά -0,35% και διαμορφώνεται στις 2.088,61 μονάδες, χάνοντας περίπου 7,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.095,94 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε έξι μονάδες (από 2.087,43 έως 2.093,01 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 0,2 εκατ. ευρώ αφορά σε προσυμφωνημένο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζει στη Lamda Developemnt, η οποία κάνει ράλι άνω του +3% και πλησιάζει τα 7 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Metlen υποχωρεί κατά -1%, ενώ μικρές απώλειες εμφανίζουν και οι τραπεζικές μετοχές.

«Χώνεψη» στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επιλέγει να αφομοιώσει τα ισχυρά κεκτημένα του 2025 (+78%), με αποτέλεσμα να διολισθαίνει στο -0,71% και τις 2.281 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς περιορίζεται στο -1,14% και τα 7,11 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο -0,66% και τα 12,83 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -0,66% και τα 3,437 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώνεται στο -0,35% και τα 3,425 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου υποχωρεί στο -0,80% και τα 7,48 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο -0,49% και τα 8,04 ευρώ. Στο +0,64% και το 1,58 ευρώ συνεχίζει η μετοχή της CrediaBank (πρώην Attica Bank), η οποία «τρέχει» ένα ράλι άνω του +40% μέσα στον Αύγουστο.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,41% και 5.256 μονάδες), η μετοχή της Lamda Development, η οποία έχει «χάσει» όλο το ράλι του 2025, ενισχύεται δυναμικά στο +3% και τα 6,97 ευρώ, επιστρέφοντας εκεί που βρισκόταν στα τέλη Φεβρουαρίου. Κατά σχεδόν +0,9% διευρύνονται και οι μετοχές των Jumbo – ΟΠΑΠ, οι οποίες «παίζουν» στα 31,3 και 19,5 ευρώ, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen περιορίζεται στο -1% και τα 54,1 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην αφομοίωση των ισχυρών κερδών του Αυγούστου. Stop στα διαδοχικά υψηλά 18ετίας βάζει η μετοχή της Aktor Group, η οποία «φρενάρει» στο -0,6% και τα 7,48 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,04% και 2.961 μονάδες), η μετοχή της AVAX διολισθαίνει στο -1,2% και τα 2,37 ευρώ, αφομοιώνοντας τα υψηλά 15ετίας (2,4 ευρώ). Απώλειες της τάξης του -1% εμφανίζουν και οι μετοχές των Profile – Πλαστικά Θράκης. Η μετοχή της Κρι Κρι, η οποία αύριο «κόβει» το δικαίωμα στο μέρισμα του 0,4 ευρώ (dividend yield 2%), βρίσκεται στο -0,5% και τα 19,9 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ συσσωρεύει δυνάμεις στην περιοχή των 7 ευρώ (+0,8%), εν αναμονή των εξελίξεων με τη δημόσια πρόταση της Euronext. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Κέκροψ, η οποία εκτινάσσεται στο +10,9% και τα 2,44 ευρώ (υψηλό 2 ετών), δίνοντας συνέχεια στο χθεσινό +25%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 51 μετοχές κινούνται πτωτικά, 34 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ εννέα μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 146,9 δισ. ευρώ.

Ώρα για… «χώνεψη»

Σε φάση σταθεροποίησης – «χώνεψης» των κεκτημένων φαίνεται ότι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει πατήσει… φρένο μετά τα διαδοχικά ρεκόρ.

Τα μεγάλα κέρδη τόσο του Αυγούστου, όσο και των προηγούμενων μηνών έχουν φέρει την ελληνική αγορά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, κάτι που ανάβει το «πράσινο φως» στους επενδυτές, προκειμένου να περάσουν από το… ταμείο.

Άλλωστε, σε πολλές μετοχές, οι οποίες έχουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο στο φετινό πάρτι, τα περιθώρια ανόδου είτε έχουν περιοριστεί σημαντικά είτε έχουν εξαλειφθεί τελείως, «πιάνοντας» τις δίκαιες – τιμές των αναλυτών.

Κάπως έτσι, μια ενδεχόμενη κίνηση αναδίπλωσης, η οποία θα δώσει την ευκαιρία, ώστε να υπάρξει μια φυσιολογική και εύλογη αφομοίωση των κεκτημένων, δεν θα πρέπει να προκαλεί φόβο ή ανησυχία στην επενδυτική κοινότητα.

Την ίδια στιγμή, η υπέρβαση των πρόσφατων «κορυφών» (2.126 μονάδων) μάλλον απαιτεί έναν νέο θετικό καταλύτη, ο οποίος μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό (π.χ. επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές), είτε από το εξωτερικό (π.χ. επίτευξη οριστικής ειρήνης στην Ουκρανία).

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ναι μεν υπάρχουν αρκετές μετοχές, οι οποίες έχουν φθάσει κοντά στα δίκαια επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα συναντάμε και πολλές ακόμη, οι οποίες διαθέτουν περιθώριο για να… τρέξουν περαιτέρω.

Το γεγονός ότι, παρά το μεγάλο ράλι του 2025 (+42%), η αποτίμηση του Χ.Α. παραμένει ελκυστική, με τον μέσο δείκτη P/E (price to earnings) να «παίζει» κάτω του 13x, μαρτυρά και την ύπαρξη ενός υπολογίσιμου discount σε σχέση με τις βασικές αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών διατηρείται στις ουκρανικές εξελίξεις, ευελπιστώντας ότι το εν εξελίξει διαπραγματευτικό θρίλερ θα έχει αίσια έκβαση, εξασφαλίζοντας μια μόνιμη και δίκαιη ειρήνη για την εμπόλεμη χώρα. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των βασικών «πρωταγωνιστών», δεν είναι λίγοι όσοι προτιμούν να κρατούν μικρό καλάθι.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,34% και τις 555 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,79% και να πέφτει στις 24.231 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά αρνητικό ξεκίνημα στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, αν αναμονή και των πρακτικών της Fed.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)