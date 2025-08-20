Χρηματιστήριο: Σε πρώτο πλάνο η «χώνεψη» των ισχυρών κεκτημένων του 2025

Σε φάση σταθεροποίησης – «χώνεψης» των κεκτημένων φαίνεται ότι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει πατήσει… φρένο μετά τα διαδοχικά ρεκόρ.

Τα μεγάλα κέρδη τόσο του Αυγούστου, όσο και των προηγούμενων μηνών έχουν φέρει την ελληνική αγορά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, κάτι που ανάβει το «πράσινο φως» στους επενδυτές, προκειμένου να περάσουν από το… ταμείο.

Άλλωστε, σε πολλές μετοχές, οι οποίες έχουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο στο φετινό πάρτι, τα περιθώρια ανόδου είτε έχουν περιοριστεί σημαντικά είτε έχουν εξαλειφθεί τελείως, «πιάνοντας» τις δίκαιες – τιμές των αναλυτών.

Κάπως έτσι, μια ενδεχόμενη κίνηση αναδίπλωσης, η οποία θα δώσει την ευκαιρία, ώστε να υπάρξει μια φυσιολογική και εύλογη αφομοίωση των κεκτημένων, δεν θα πρέπει να προκαλεί φόβο ή ανησυχία στην επενδυτική κοινότητα.

Την ίδια στιγμή, η υπέρβαση των πρόσφατων «κορυφών» (2.126 μονάδων) μάλλον απαιτεί έναν νέο θετικό καταλύτη, ο οποίος μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό (π.χ. επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές), είτε από το εξωτερικό (π.χ. επίτευξη οριστικής ειρήνης στην Ουκρανία).

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ναι μεν υπάρχουν αρκετές μετοχές, οι οποίες έχουν φθάσει κοντά στα δίκαια επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα συναντάμε και πολλές ακόμη, οι οποίες διαθέτουν περιθώριο για να… τρέξουν περαιτέρω.

Το γεγονός ότι, παρά το μεγάλο ράλι του 2025 (+42%), η αποτίμηση του Χ.Α. παραμένει ελκυστική, με τον μέσο δείκτη P/E (price to earnings) να «παίζει» κάτω του 13x, μαρτυρά και την ύπαρξη ενός υπολογίσιμου discount σε σχέση με τις βασικές αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών διατηρείται στις ουκρανικές εξελίξεις, ευελπιστώντας ότι το εν εξελίξει διαπραγματευτικό θρίλερ θα έχει αίσια έκβαση, εξασφαλίζοντας μια μόνιμη και δίκαιη ειρήνη για την εμπόλεμη χώρα. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των βασικών «πρωταγωνιστών», δεν είναι λίγοι όσοι προτιμούν να κρατούν μικρό καλάθι.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)