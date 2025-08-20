Logo Image

Μικρά κέρδη για ευρώ και γιεν

Ελαφρά υποχώρηση για το δολάριο εν αναμονή των προθέσεων Πάουελ

Μωυσής Λίτσης [email protected]

Μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, η προσοχή της αγοράς μεταφέρεται στο Τζάκσον Χολ, με την αναμενόμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να μονοπωλεί το ενδιαφέρον ελλείψει άλλων σημαντικών οικονομικών ειδήσεων και πολιτικών εξελίξεων. Η προοπτική να μειωθούν τα επιτόκια της Fed τον Σεπτέμβριο προκάλεσε ελαφρά υποχώρηση του δολαρίου χθες. Σήμερα δημοσιοποιούνται και τα πρακτικά της συνόδου της Fed τον Ιούλιο, χωρίς ωστόσο να αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως ως προς τις διαθέσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια. Η Fed συνεδριάζει στις 16-17 Σεπτεμβρίου, με πιθανότητα να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, αν και η επικείμενη επιβολή δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ έχει δημιουργήσει ανησυχία για δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων μέσα στο καλοκαίρι. Αργά χθες το απόγευμα, ο δολαριακός δείκτης έναντι των έξι κυριότερων ανταγωνιστικών νομισμάτων υποχωρούσε οριακά (-0,02%), στις 98,10 μονάδες. Οριακή (+0,09%) ήταν και η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, στο 1,1671, ενώ το γιεν κέρδισε 0,15% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, στο 147,64. Η συναλλακτική κίνηση είναι σχετικά περιορισμένη λόγω της θερινής ραστώνης, μετά τη μεγάλη υποχώρηση που παρουσίασε το δολάριο το πρώτο εξάμηνο φέτος.

