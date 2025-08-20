Logo Image

Χρηματιστήριο: Το… μικρό καλάθι της Κέκροψ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Ράλι της τάξης του +25%

Στα καλύτερα επίπεδα από τον Μάιο του 2022 (2,2 ευρώ) έχει επιστρέψει η μετοχή της Κέκροψ, η οποία χθες έκανε ράλι της τάξης του +25%.

Εάν και τα ακριβή αίτια της ανόδου δεν έχουν αποσαφηνιστεί, η αγορά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κυοφορούνται συγκεκριμένες εξελίξεις για την εισηγμένη.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς διακινούνται διάφορα σενάρια, τα οποία ουδέποτε επιβεβαιώνονται. Επομένως, ας έχουμε μικρό καλάθι.  

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

