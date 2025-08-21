Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές έχουν περιθώριο να… τρέξουν

Μπορεί το Χρηματιστήριο Αθηνών να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας, προσφέροντας μια μέση απόδοση άνω του 42% από τις αρχές του έτους, αλλά δεν είναι λίγες οι μετοχές, οι οποίες συνεχίζουν να έχουν περιθώριο για… τρέξιμο.

Πρόκειται για εισηγμένες, οι οποίες είτε έχουν -για τον οποιοδήποτε λόγο- «χάσει» ένα μέρος του φετινού ράλι, είτε βλέπουν τα θεμελιώδη στοιχεία να δικαιολογούν μια περαιτέρω ανοδική κίνηση.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στον δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, όπου παρά το ράλι εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον 6+1 εισηγμένες με ικανοποιητικά περιθώρια ανόδου για το υπόλοιπο του 2025, με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Για τη μετοχή της Lamda Development, ενδεικτικά, οι αναλυτές βάζουν τον πήχη στα 10,5 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει προοπτική για μια αισθητή αύξηση της τιμής κατά +56,7% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη έχει απολέσει το μεγαλύτερο μέρος του φετινού «πάρτι», πληρώνοντας εν μέρει το τίμημα της αποχώρησης των οικογενειών Γερμανού και Κάτσου από το μετοχολόγιο.

Από εκεί και πέρα, στο +29,9% διαμορφώνεται το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή της Titan Cement, η οποία τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια σταθερά πτωτική τροχιά, έχοντας απομακρυνθεί από τα ρεκόρ του Φεβρουαρίου (45,7 ευρώ). Πάντως, οι ειδικοί εξακολουθούν να βάζουν τον στόχο στα 49,5 ευρώ.

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί ακόμη μία περίπτωση εισηγμένης με ισχυρό… αύριο. Παρότι ήδη φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα από το 2000, οι αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα ράλι έως τα 27,9 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σ’ ένα upsize +24,2%.

Την ίδια στιγμή, για τη μετοχή της ΔΕΗ οι αναλυτές ανεβάζουν τον πήχη στα 17,8 ευρώ, δίνοντας περιθώριο ανόδου κατά +22,8% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, τα οποία ούτως ή άλλως συνιστούν τα καλύτερα από το 2010.

Στην περιοχή του +13% «παίζει» και η προοπτική αύξησης για τις μετοχές των Cenergy και Jumbo, καθώς οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω βελτίωση των ήδη ιστορικών τιμών. Για την πρώτη η μέση τιμή – στόχος τίθεται στα 12,6 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη καθορίζεται στα 35 ευρώ.

Τέλος, οι αναλυτές «βλέπουν» τη μετοχή του ΟΤΕ στα 17,6 ευρώ, δηλαδή κατά +9% υψηλότερα έναντι των σημερινών επιπέδων.

Οι τιμές – στόχοι των αναλυτών (περιθώριο ανόδου)

• Lamda 10,5 ευρώ (+56,7%)

• Titan Cement 49,5 ευρώ (+29,9%)

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 27,9 ευρώ (+24,2%)

• ΔΕΗ 17,8 ευρώ (+22,8%)

• Cenergy 12,6 ευρώ (+13,0%)

• Jumbo 35 ευρώ (+12,7%)

• OTE 17,6 ευρώ (+9,0%)

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)