Χρηματιστήριο: Έμεινε κοντά στις 2.100 μονάδες, αν και δεν… έλαμψε

Σταθεροποιητικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να συσσωρεύουν δυνάμεις στην περιοχή των 2.100 μονάδων, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνουν επιπλέον ρίσκο.

Η ελληνική αγορά, όπως έδειξε και η χθεσινή διόρθωση, φαίνεται ότι έχει επιλέξει να κατεβάσει… ρυθμούς, έχοντας παράλληλα στραμμένο το βλέμμα και στο εξωτερικό, όπου η προσοχή εστιάζει στις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

Παρ’ όλα αυτά, το θετικό κλίμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, με τη Λεωφόρο Αθηνών να «παίζει» στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας, κάτι το οποίο έχει ανεβάσει τη φετινή απόδοση στο άκρως εντυπωσιακό +42%.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο κατά +0,17% και διαμορφώθηκε στις 2.095,94 μονάδες, κερδίζοντας λιγότερο από τέσσερις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.092,32 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 16 μονάδες (από 2.089,61 έως 2.105,44 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 228,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Τρ. Πειραιώς και Eurobank ανέκαμψαν μερικώς από τις χθεσινές απώλειες, με την Attica Bank να συνεχίζει το μεγάλο ράλι, φθάνοντας στο 1,57 ευρώ. Φρένο στο 3ήμερο πτωτικό σερί έβαλε η Metlen, ενώ η Jumbo υποχώρησε κατά -2,5%.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τη διόρθωση της Δευτέρας, επέλεξε να συσσωρεύσει δυνάμεις στις παρυφές των 2.300 μονάδων, με αποτέλεσα να τερματίσει στο +0,12% και τις 2.298 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύθηκε στο +0,70% και τα 3,437 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξήθηκε στο +1,01% και τα 7,192 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 3,46 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας οπισθοχώρησε στο -0,65% και τα 12,915 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνθηκε στο +0,53% και τα 7,54 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να «πέφτει» στο -2,3% και τα 8,08 ευρώ. Στο +3,70% και το 1,56 ευρώ εκτοξεύθηκε η μετοχή της Attica Bank, η οποία συνέχισε το μεγάλο ράλι του Αυγούστου (+42%), με ώθηση από το κυοφορούμενο deal με την HSBC Mάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,17% και 5.278 μονάδες), η μετοχή της Aktor Group «πέταξε» στο +2,7% και τα 7,53 ευρώ, γράφοντας νέο υψηλό 18ετίας. Κέρδη άνω του +2% παρουσίασε και η μετοχή της Helleniq Energy, η οποία «γύρισε» άνω των 8,5 ευρώ (υψηλό 15 μηνών). Από εκεί και πέρα, οι μετοχές των Cenergy, Viohalco και ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον +1%, με τη μετοχή της Metlen να βάζει «φρένο» στο 3ήμερο πτωτικό σερί, ενισχυόμενη στο +1,2% και τα 54,6 ευρώ. Στον αντίποδα, ελεγχόμενη πτώση της τάξης του -1% παρατηρήθηκε στις μετοχές των ΔΑΑ και ΕΥΔΑΠ, ενώ η μετοχή της Jumbo αναδίπλωσε στο -2,5% και τα 31,1 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,31% και 2.962 μονάδες), η μετοχή του AVAX ξεχώρισε θετικά στο +2,5% και τα 2,4 ευρώ, επιστρέφοντας στα υψηλά 15ετίας. Profile και Quest Συμμετοχών αυξήθηκαν δυναμικά άνω του +2%, με τις μετοχές των Autohellas, Fourlis, Intracom Holdings, Trade Estates και Πλαστικά Θράκης να έπονται στο +1%. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ περιορίστηκε στο -1,2% και τα 6,94 ευρώ, εν αναμονή των εξελίξεων με τη δημόσια πρόταση της Euronext.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Κέκροψ, η οποία εκτινάχθηκε στο +25% και τα 2,2 ευρώ (υψηλό από Μάιο του 2022). Μάλιστα, ο τζίρος άγγιξε τα 450 χιλ. ευρώ. Ράλι της τάξης του +5% εμφάνισαν και οι μετοχές των Ευρώπης Holdings – Δομικής Κρήτης, οι οποίες έκλεισαν στα 2,11 και 2,52 ευρώ, αντίστοιχα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 73 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 39 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 147,3 δισ. ευρώ.

Ισχυρό το «λίπος» της Αθήνας

Εύλογη και φυσιολογική χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές η απόφαση των επενδυτών να κατεβάσουν… ρυθμούς, μετά το εντυπωσιακό σερί των εννέα ανοδικών συνεδριάσεων και το μεγάλο ράλι του Αυγούστου.

Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης έχει υπαναχωρήσει από τις πρόσφατες «κορυφές» των 2.126 μονάδων, τα κεκτημένα του καλοκαιριού έχουν δημιουργεί αρκετό «λίπος», το οποίο επιτρέπει στους traders να προχωρούν σε σποραδικές διορθωτικές κινήσεις.

Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα από το 2010, παραμένοντας σχεδόν όλο τον Αύγουστο άνω του ψυχολογικού και ιστορικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Μάλιστα, η απόδοση από τις αρχές του έτους υπερβαίνει το +42% (+4,9% μέσα στον Αύγουστο), την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στον τραπεζικό δείκτη φθάνει το άκρως εντυπωσιακό +78%.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, μια διορθωτική κίνηση, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των κεκτημένων, δεν μπορεί να προκαλεί φόβο ή ανησυχία, ιδίως εφόσον το guidance των εισηγμένων παραμένει αισιόδοξο.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις για την επόμενη ημέρα στην Ουκρανία, με το σενάριο μιας απευθείας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι να κερδίζει διαρκώς έδαφος. Ωστόσο, οι αναλυτές εξακολουθούν να δηλώνουν επιφυλακτικοί για την τελική έκβαση των συζητήσεων.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει στο +0,65% και τις 557 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται επιφυλακτικά στο +0,45% και τις 24.424 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)