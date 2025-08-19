Logo Image

Wall Street: Κέρδη για τον Dow Jones, με το βλέμμα τα αποτελέσματα στη λιανική

Ο Dow Jones άνοιξε με κέρδη καθώς ξεκινούν να ανακοινώνονται τα κέρδη στη λιανική

Με μικτά πρόσημα άνοιξε τη συνεδρίαση της Τρίτης η Wall Street, με το βλέμμα στα αποτελέσματα στο λιανεμπόριο και εν αναμονή της ομιλίας Πάουελ στο Τζάκσον Χολ.

Ο Dow Jones διαπραγματευόταν 105 μονάδες υψηλότερα, ή +0,2%. Ο S&P 500 σημείωνε μικρή μεταβολή, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρούσε 0,2%.

Οι μετοχές της Home Depot αυξήθηκαν κατά 2%, αφού ο γίγαντας της βελτίωσης κατοικιών (home improvement) διατήρησε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους. Όμως, τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα της Walmart.

Οι επενδυτές περίμεναν αυτές τις αναφορές καθώς αναζητούν ενδείξεις για τις δαπάνες των καταναλωτών μέσω μικτών προοπτικών για τον πληθωρισμό και εξελισσόμενης εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η Wall Street αναζητά επίσης ενδείξεις από τον Πάουελ για το τι θα συμβεί στις υπόλοιπες συνεδριάσεις πολιτικής της κεντρικής τράπεζας φέτος. Αξιωματούχοι κεντρικών τραπεζών από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν αυτή την εβδομάδα στο Τζάκσον Χόουλ του Ουαϊόμινγκ για το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed.

