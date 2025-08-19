UBS: Γιατί το ράλι του χρυσού θα έχει συνέχεια – Πού θα σταματήσει η απογείωση

Με τις αγορές σε στάση αναμονής μέχρι την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή στο Jackson Hole, ένα στοιχείο ενεργητικού ξεχωρίζει για τη δυναμική του. Δεν είναι άλλο από τον χρυσό.

Η UBS Global Wealth Management δίνει τον τόνο: το πολύτιμο μέταλλο έχει μπροστά του νέα άνοδο, ακόμη και μετά την ήδη εντυπωσιακή φετινή του επίδοση (+28% από την αρχή του 2025).

Οι προβλέψεις

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 3.388 δολάρια/ουγγιά, αλλά η UBS προβλέπει ότι θα σκαρφαλώσει στα:

3.600 δολάρια έως τον Μάρτιο του 2026

3.700 δολάρια έως τον Ιούνιο του 2026

Για φέτος αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στα 3.500 δολάρια. Η ελβετική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί κατά 3% το 2025, φτάνοντας στους 4.760 τόνους – το υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Τα θεμέλια της ανόδου

Στο νέο report, η UBS αναφέρει τέσσερις πυλώνες στήριξης:

Επίμονος πληθωρισμός στις ΗΠΑ, λόγω δασμών και περιορισμών στη μετανάστευση.

Κάτω από τον μέσο όρο ανάπτυξη, που αναμένεται να ωθήσει τη Fed σε νέες μειώσεις επιτοκίων.

Αποδυνάμωση του δολαρίου, που αυξάνει την ελκυστικότητα του χρυσού.

Ανησυχίες για το χρέος και τη βιωσιμότητα των ΗΠΑ, ειδικά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο ρόλος ETF και κεντρικών τραπεζών

Η UBS προβλέπει ότι οι εισροές σε ETF χρυσού θα φτάσουν τους 600 τόνους το 2025 – τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010. Παράλληλα, οι αγορές από κεντρικές τράπεζες θα παραμείνουν ισχυρές, αν και ελαφρώς χαμηλότερες από τα ιστορικά ρεκόρ του 2024.

Οι αναλυτές της UBS προειδοποιούν πάντως ότι το μεγαλύτερο ρίσκο είναι η Fed να αναγκαστεί να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να περιορίσει την ανοδική πορεία του χρυσού.