Ποιες ελληνικές εταιρείες ωφελούνται (περισσότερο) από τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Με το βλέμμα όλου του πλανήτη να είναι στραμμένο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή της Ουκρανίας, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, οι οποίοι σπεύδουν να διαπιστώσουν την ύπαρξη μιας μεγάλης ευκαιρίας για ορισμένες εισηγμένες της Λεωφόρου Αθηνών.

Κι αυτό, διότι πέραν της ευρύτερης χρηματιστηριακής ευφορίας, την οποία μπορεί να προκαλέσει ο τερματισμός των εχθροπραξιών, οφείλουμε να έχουμε κατά νου το εν δυνάμει όφελος του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου από μια πιθανή συμμετοχή στο έργο ανοικοδόμησης της μεταπολεμικής Ουκρανίας.

H χώρα, έπειτα από 2,5 χρόνια ασταμάτητων εχθροπραξιών, είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις, προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές σε μια σειρά βασικών υποδομών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor Group, AVAX και METKA (Metlen) είναι μερικοί από τους δυνατούς «παίχτες» των εγχώριων κατασκευαστικών, οι οποίοι έχουν και την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να παίξουν τον δικό τους ρόλο στην επόμενη ημέρα των εμπόλεμων ουκρανικών περιοχών.

Γι’ αυτό τον λόγο, δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι οι παραπάνω εισηγμένες έχουν ένα… κλικ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα όσα λαμβάνουν χώρα στη διαπραγματευτική σκακιέρα των τελευταίων ημερών.

Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν μια συζήτηση, η οποία έχει ως βασική προϋπόθεση ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές (Ρωσία – Ουκρανία – ΗΠΑ – Ευρώπη) πράγματι θα καταλήξουν σε μια δίκαιη και έντιμη συμφωνία ειρήνης.