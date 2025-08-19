Χρηματιστήριο: Συσσώρευση δυνάμεων στην περιοχή των 2.100 μονάδων

Σταθεροποιητικά ξεκινά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να συσσωρεύουν δυνάμεις στην περιοχή των 2.100 μονάδων.

Η ελληνική αγορά, η οποία μην ξεχνάμε ότι έχει μια απόδοση άνω του +42% μέσα στο 2025, δεν δίνει συνέχεια στη χθεσινή διόρθωση, καθώς καταφέρνει να βρει επιλεκτικά στηρίγματα, τα οποία της επιτρέπουν να κινείται σε οριακά θετικό έδαφος. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αποφεύγει και το μεγάλο ρίσκο.

Το ενδιαφέρον, σε κάθε περίπτωση, είναι στραμμένο κυρίως στο εξωτερικό, όπου η προσοχή των αναλυτών εστιάζει στις ουκρανικές εξελίξεις, με την ελπίδα ότι η εξελισσόμενη διαπραγματευτική προσπάθεια θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή μια μόνιμη και δίκαιη ειρήνη.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή άνοδο κατά +0,23% και διαμορφώνεται στις 2.097,13 μονάδες, κερδίζοντας περίπου πέντε μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.092,32 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε επτά μονάδες (από 2.092,26 έως 2.099,05 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5 εκατ. ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «περάσει» κάποιο προσυμφωνημένο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες ανακάμπτουν από τις χθεσινές απώλειες, με τη Eurobank να ξεχωρίζει στο +1%. Το μεγάλο ράλι συνεχίζει η Attica Bank, η οποία φθάνει στο 1,55 ευρώ, ενώ νέο υψηλό 18ετίας γράφει η Aktor Group.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τη διόρθωση της Δευτέρας, επιλέγει να συσσωρεύσει δυνάμεις στην περιοχή των 2.300 μονάδων, με αποτέλεσα να κινείται στο +0,40% και τις 2.304 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύεται στο +1,03% και τα 3,448 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο +0,49% και τα 3,476 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο +0,31% και τα 13,04 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς είναι σχεδόν αμετάβλητη στα 7,12 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδιπλώνει στο -0,80% και τα 7,44 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να «πέφτει» στο -1,3% και τα 8,16 ευρώ. Στο +2,91% και το 1,558 ευρώ διευρύνεται η μετοχή της Attica Bank, η οποία συνεχίζει το μεγάλο ράλι του Αυγούστου (+43%), με ώθηση από το κυοφορούμενο deal με την HSBC Mάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,26% και 5.283 μονάδες), η μετοχή της Aktor Group διευρύνεται περαιτέρω στο +1% και τα 7,41 ευρώ, γράφοντας νέο υψηλό 18ετίας. Κέρδη άνω του +1% παρουσιάζει και η μετοχή της Titan Cement, η οποία χθες δέχθηκε αρκετή πίεση. Από εκεί και πέρα, οι μετοχές των Lamda Development, Viohalco και ΟΠΑΠ αυξάνονται έως +0,9%. Στον αντίποδα, ελεγχόμενη πτώση παρατηρείται στις μετοχές των ΔΕΗ και ΔΑΑ χάνουν από -0,5%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,24% και 2.960 μονάδες), η μετοχή της Alumil ξεχωρίζει θετικά στο +2,4% και τα 4,95 ευρώ, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους. Ελλάκτωρ, AVAX, Fourlis, Intracom Holdings και Profile καταγράφουν άνοδο κατά τουλάχιστον +1%. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ περιορίζεται στο -1% και τα 6,96 ευρώ, εν αναμονή των εξελίξεων με τη δημόσια πρόταση της Euronext. Πτώση στο -1,2% και τα 9,8 ευρώ εμφανίζει και η μετοχή της Dimand.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 55 μετοχές κινούνται ανοδικά, 18 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 24 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 147,2 δισ. ευρώ.

Ισχυρό το «λίπος» της Αθήνας

Εύλογη και φυσιολογική χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές η χθεσινή πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία έβαλε «φρένο» στο σερί των εννέα ανοδικών συνεδριάσεων.

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης απώλεσε τις 2.100 μονάδες, τα κεκτημένα του καλοκαιριού έχουν δημιουργεί αρκετό «λίπος», το οποίο επιτρέπει στους επενδυτές να προχωρούν σε σποραδικές διορθωτικές κινήσεις.

Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα από το 2010, παραμένοντας σχεδόν όλο τον Αύγουστο άνω του ψυχολογικού και ιστορικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Μάλιστα, η απόδοση από τις αρχές του έτους υπερβαίνει το +42% (+4,9% μέσα στον Αύγουστο), την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στον τραπεζικό δείκτη φθάνει το άκρως εντυπωσιακό +78%.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, μια διορθωτική κίνηση, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των κεκτημένων, δεν μπορεί να προκαλεί φόβο ή ανησυχία, ιδίως εφόσον το guidance των εισηγμένων παραμένει αισιόδοξο.

Γι’ αυτό τον λόγο, χθες είδαμε να πιέζονται κυρίως συγκεκριμένα «χαρτιά» των blue chips, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, οι οποίες αφενός έχουν προσφέρει μεγάλες αποδόσεις, αφετέρου έχουν «πρωταγωνιστήσει» στο ράλι των τελευταίων μηνών

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, οι μέτοχοι στρέφουν το βλέμμα σε δύο αποκοπές μερισμάτων, καθώς από σήμερα χωρίς το σχετικό δικαίωμα διαπραγματεύονται οι τίτλοι των Εβροφάρμα (0,05 ευρώ / 1,7% η απόδοση) και Real Consulting (0,05 ευρώ / 1% η απόδοση).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις για την επόμενη ημέρα στην Ουκρανία, με το σενάριο μιας απευθείας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι να κερδίζει διαρκώς έδαφος. Ωστόσο, οι αναλυτές εξακολουθούν να δηλώνουν επιφυλακτικοί για την τελική έκβαση των συζητήσεων.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να παραμένει σταθερός στις 24.318 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)