Χρηματιστήριο: Η εύλογη διόρθωση και το «λίπος» του καλοκαιριού

Εύλογη και φυσιολογική χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές η χθεσινή πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία έβαλε «φρένο» στο σερί των εννέα ανοδικών συνεδριάσεων.

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης απώλεσε τις 2.100 μονάδες, τα κεκτημένα του καλοκαιριού έχουν δημιουργεί αρκετό «λίπος», το οποίο επιτρέπει στους επενδυτές να προχωρούν σε σποραδικές διορθωτικές κινήσεις.

Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα από το 2010, παραμένοντας σχεδόν όλο τον Αύγουστο άνω του ψυχολογικού και ιστορικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Μάλιστα, η απόδοση από τις αρχές του έτους υπερβαίνει το +42% (+4,9% μέσα στον Αύγουστο), την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στον τραπεζικό δείκτη φθάνει το άκρως εντυπωσιακό +78%.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, μια διορθωτική κίνηση, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των κεκτημένων, δεν μπορεί να προκαλεί φόβο ή ανησυχία, ιδίως εφόσον το guidance των εισηγμένων παραμένει αισιόδοξο.

Γι’ αυτό τον λόγο, χθες είδαμε να πιέζονται κυρίως συγκεκριμένα «χαρτιά» των blue chips, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, οι οποίες αφενός έχουν προσφέρει μεγάλες αποδόσεις, αφετέρου έχουν «πρωταγωνιστήσει» στο ράλι των τελευταίων μηνών

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, οι μέτοχοι στρέφουν το βλέμμα σε δύο αποκοπές μερισμάτων, καθώς από σήμερα χωρίς το σχετικό δικαίωμα διαπραγματεύονται οι τίτλοι των Εβροφάρμα (0,05 ευρώ / 1,7% η απόδοση) και Real Consulting (0,05 ευρώ / 1% η απόδοση).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις για την επόμενη ημέρα στην Ουκρανία, με το σενάριο μιας απευθείας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι να κερδίζει διαρκώς έδαφος. Ωστόσο, οι αναλυτές εξακολουθούν να δηλώνουν επιφυλακτικοί για την τελική έκβαση των συζητήσεων.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)