Κέρδισε πόντους το δολάριο

Υψηλότερα κινήθηκε το δολάριο χθες εν όψει της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι αργότερα στον Λευκό Οίκο, αλλά και της συνόδου στο Τζάκσον Χολ με επίκεντρο την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την προσεχή Παρασκευή. Μετά τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, η αγορά έχει περιορίσει τις πιθανότητες να μειωθούν τα επιτόκια της Fed στη σύνοδο του Σεπτεμβρίου. Οι προθεσμιακές αγορές αποτιμούν στο 85% την πιθανότητα να μειωθούν τα επιτόκια κατά 0,25% στην επόμενη σύνοδο της Fed, έναντι 100% την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πάουελ εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς τη μείωση των επιτοκίων, δηλώνοντας πως η αύξηση των δασμών θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού το καλοκαίρι. Η αβεβαιότητα επίσης για την έκβαση της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι δίνει πόντους στο αμερικανικό νόμισμα, καθώς το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του τάσσονται κατά μίας εσπευσμένης ειρηνευτικής συμφωνίας που θα περιλάμβανε εδαφικές παραχωρήσεις από την ουκρανική πλευρά. Αργά χθες το απόγευμα, το δολάριο ενισχυόταν κατά 0,21% έναντι του ευρώ, στο 1,1673, κατά 0,51% έναντι του γιεν, στο 147,94, και κατά 0,1% έναντι της στερλίνας, στο 1,3538. Το bitcoin υποχώρησε 1,66%, στα 115.764 δολάρια.