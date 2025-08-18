«Stop» στο σερί των εννέα συνεχόμενων ανοδικών κλεισιμάτων έβαλε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των μεγάλων καλοκαιρινών κερδών, υποκύπτοντας στον πειρασμό του profit taking.

Μάλιστα, οι ρευστοποιήσεις επεκτάθηκαν σ’ όλο το μήκος και το πλάτος του ταμπλό, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης υποχωρήσει κάτω των 2.100 μονάδων, σε μια προσπάθεια «χώνεψης» των διαδοχικών υψηλών 15ετίας.

Βέβαια, όλα αυτά δεν αναιρούν το θετικό κλίμα, καθώς μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα από το 2010, έχοντας «τρέξει» ένα εντυπωσιακό ράλι μέσα στο 2025, το οποίο υπερβαίνει το +42%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική πτώση κατά -1,59% και διαμορφώθηκε στις 2.092,32 μονάδες, χάνοντας περίπου 34 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.126,18 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 44 μονάδες (από 2.088,97 έως 2.132,89 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 240,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες έσπευσαν να αφομοιώσουν τα διαδοχικά υψηλά, υποχωρώντας κατά έως -3%. Πιέσεις δέχθηκαν και οι μετοχές των Metlen, Motor Oil, Titan Cement. Από την άλλη πλευρά, νέο ράλι στο 1,5 ευρώ «έτρεξε» η Attica Bank, με την Aktor Group να γράφει νέο υψηλό 18 ετών.

Αναδίπλωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τις εντυπωσιακές αποδόσεις του 2025 (+78%), επέλεξε να αφήσει το πόδι από το γκάζι, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο -2,38% και τις 2.295 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank διολίσθησε στο -3,19% και τα 3,459 ευρώ, η μετοχή της Εurobank περιορίστηκε στο -3,01% και τα 3,413 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύτηκε στο -2,84% και τα 13,00 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώθηκε στο -1,528% και τα 7,12 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδίπλωσε στο -1,06% και τα 7,50 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +2,10% και τα 8,27 ευρώ, γράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Στο +8,3% και το 1,514 ευρώ εκτοξεύθηκε η μετοχή της Attica Bank, καθώς η πιθανή εξαγορά της HSBC Μάλτας λειτουργεί ως «βάλσαμο» για την «αλμυρή» αποτίμηση των 2,4 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,67% και 5.269 μονάδες), η μετοχή της Titan Cement δέχθηκε έντονη πίεση, καθώς τερμάτισε στο -4,20% και τα 37,6 ευρώ, απομακρυνόμενη εκ νέου από το ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σημερινό report της Citi, η ευθύνη για την υστέρηση εντοπίζεται στην «προβληματική» αγορά κατοικιών των ΗΠΑ, όπου η εισηγμένη έχει αρκετή έκθεση. Κατά τουλάχιστον -2% απώλεσαν, επίσης, οι μετοχές των Motor Oil και Viohalco, διορθώνοντας από τα πρόσφατα υψηλά. Το ίδιο έκαναν και οι τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Metlen, οι οποίες έχασαν από -1,9%. Helleniq Energy, Jumbo, ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ και Sarantis ακολούθησαν άνω του -1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Αktor Group ενισχύθηκε στο +2,5% και τα 7,33 ευρώ, καταγράφοντας νέο υψηλό 18 ετών. Οι τίτλοι των Coca Cola HBC και ΟΤΕ ακολούθησαν στο +0,4%, αντιστεκόμενες στην πτωτική τάση.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,50% και 2.953 μονάδες), η μετοχή του AVAX ξεχώρισε αρνητικά στο -2,5% και τα 2,34 ευρώ, αφομοιώνοντας τις πολυετές «κορυφές» της προηγούμενης εβδομάδας. Οι μετοχές των ΟΛΠ, ΟΛΘ, Ελλάκτωρ, Alumil, Quest Συμμετοχών, Profile, Intracom και Fourlis διολίσθησαν από -1% έως -2%, με τη μετοχή της Πλαστικά Θράκης να «παίζει» στα όρια του -1%. Αντίθετα, η μετοχή της Noval διευρύνθηκε στο +3% και τα 2,73 ευρώ (νέο υψηλό 11 μηνών), με τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να αυξάνεται στο +0,5% και τα 3,48 ευρώ (νέο ρεκόρ). Σε αχαρτογράφητα εδάφη συνέχισε η μετοχή της Κρι – Κρι, η οποία έκλεισε στο +1,7% και τα 19,88 ευρώ. Στην περιοχή των 7 ευρώ συσσώρευσε, τέλος, η μετοχή της ΕΧΑΕ (+0,4%), η οποία είχε τζίρο 3,2 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 80 μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 18 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 146,7 δισ. ευρώ.

«Χώνεψη» μετά τα ρεκόρ

Με την ελληνική αγορά να βρίσκεται σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα, έχοντας «τρέξει» ένα εντυπωσιακό ράλι τους τελευταίους μήνες, η σημερινή πορεία αναδίπλωσης δεν θα πρέπει να προξενεί ούτε έκπληξη, αλλά ούτε και ανησυχία, δεδομένου ότι οι αποδόσεις από τις αρχές τους έτους παραμένουν μεγάλες.

Άλλωστε, η εξελισσόμενη κάμψη δίνει την ευκαιρία στους επενδυτές αφενός να «χωνέψουν» τα ισχυρά κεκτημένα, αφετέρου να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των μεγάλων κερδών. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι το κέρδος αποκτά… υπόσταση, μόνο όταν οι μέτοχοι αποφασίζουν να πουλήσουν ένα μέρος ή το σύνολο της τοποθέτησής τους.

«Οι ευνοϊκοί καταλύτες δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι η σχεδόν “μονότονη άνοδος” του τελευταίου χρονικού διαστήματος θα συνεχίσει… αδιόρθωτη. Η προσοχή στις επενδυτικές επιλογές και στο timing της εισόδου, καθώς και οι “επισκέψεις στο ταμείο” δεν βλάπτουν, πόσο μάλλον μετά από ένα εύλογο μεν, τεράστιο δε πολυετές ράλι» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης.

Ανεξαρτήτως των ρευστοποιήσεων, πάντως, το φετινό καλοκαίρι έχει αρκετό… ζουμί για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όχι μόνο έχει καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά έχει σπάσει και ορισμένα ρεκόρ, τα οποία ήταν στοιχειωμένα από την περίοδο της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να «παίζει» στα καλύτερα σημεία από το 2010, ο μέσος ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, ενώ η αθροιστική κεφαλαιοποίηση των περίπου 150 εισηγμένων φθάνει σε επίπεδα που αγνοούνταν από το 2008.

Σε όλα αυτά, ας προσθέσουμε αφενός το γεγονός ότι η μέση απόδοση της αγοράς υπερβαίνει το +42% (+78% ο τραπεζικός δείκτης), αφετέρου ότι διανύουμε τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, κάτι το οποίο αποτελεί το καλύτερο σερί όλων των εποχών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ισχύ της εξελισσόμενης bull market.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένες οι κρίσιμες επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελευταίοι δεν αποκλείεται να δεχθούν αυξημένη πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να αποδεχθούν μια συμφωνία ειρήνης με παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 553 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αφομοιώνει τα πρόσφατα ρεκόρ, υποχωρώντας στο -0,14% και τις 24.324 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά πτωτικό άνοιγμα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)