Χρηματιστήριο: Προσπαθεί να μειώσει το discount η Noval

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2024 επιστρέφει η μετοχή της Noval Property, η οποία έχει καταφέρει να «γυρίσει» στην περιοχή του 2,7 ευρώ.

Η αποτίμηση της ΑΕΕΑΠ υπολογίζεται πλέον σε 345 εκατ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να κλείσει το discount σε σχέση με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (519 εκατ. ευρώ).

Σ’ αυτό, φυσικά, έχει συμβάλλει και το θετικό κλίμα σ’ όλες τις εισηγμένες του Ομίλου Viohalco.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)