Wall Street: Με τα πρακτικά της Fed ασχολούνται οι επενδυτές – Ήπιες μεταβολές στους δείκτες

Οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν ως επί το πλείστον πτωτικά το πρωί της Δευτέρας κατά το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου σε μια ήσυχη αρχή μιας εβδομάδας με επίκεντρο -σε επίπεδο αγορών τουλάχιστον- την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed για τον Ιούλιο θα δημοσιευθούν την Τετάρτη 20/8, ρίχνοντας φως στις διαβουλεύσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Αργότερα στην εβδομάδα, οι κεντρικοί τραπεζίτες θα συγκεντρωθούν στο Ουαϊόμινγκ για το ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, με την ομιλία Πάουελ να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ θα εξεταστούν εξονυχιστικά, μήπως και «αποκαλύψουν» προθέσεις της Fed ενόψει της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.

Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανειακών επιτοκίων των ΗΠΑ υπογραμμίζει την πεποίθηση των επενδυτών ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια, ευθυγραμμιζόμενη με τις ασφυκτικές πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

LIVE – Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Τα σενάρια παραχώρησης εδαφών και η ώρα της αλήθειας για Ουκρανία, Ευρώπη #Τραμπ #Ζελένσκι #Πουτιν #Ουκρανια https://t.co/M75ch1U6nW — naftemporiki.gr (@naftemporikigr) August 18, 2025

Στο γεωπολιτικό πεδίο, τα βλέμματα είναι φυσικά στραμμένα στη συνάντηση του κ. Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση ακολουθεί την ιστορική συνάντηση κορυφής του Trump με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Κατά τα λοιπά, το δολάριο ενισχύθηκε έναντι του γιεν και του ευρώ, ενώ το bitcoin έπεσε στα 115.000 δολάρια. Ακόμη, αυτή την εβδομάδα αναμένεται η ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλα ονόματα της λιανικής. Οι μεγάλες αλυσίδες θα ολοκληρώσουν ουσιαστικά μια σε μεγάλο βαθμό αισιόδοξη περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.