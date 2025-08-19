Logo Image

Χρηματιστήριο: Γιατί πιέζεται η μετοχή της Titan Cement

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Γιατί πιέζεται η μετοχή της Titan Cement

Η εξήγηση της Citi

Αδυναμία στη ζήτηση για κατοικίες στις ΗΠΑ και δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις ανατολικές αμερικανικές ακτές, όπου η έκθεση της εισηγμένης είναι μεγάλη.

Αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες, οι οποίοι βραχυπρόθεσμα πιέζουν τη μετοχή της Titan Cement, σύμφωνα με νέο report της Citi.

Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη εκτίμηση του αναλυτή παραμένει θετική, κάτι που αποτυπώνεται και στη γενναιόδωρη τιμή – στόχο των 56,1 ευρώ (+44%)

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube