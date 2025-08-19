Χρηματιστήριο: Γιατί πιέζεται η μετοχή της Titan Cement

Αδυναμία στη ζήτηση για κατοικίες στις ΗΠΑ και δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις ανατολικές αμερικανικές ακτές, όπου η έκθεση της εισηγμένης είναι μεγάλη.

Αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες, οι οποίοι βραχυπρόθεσμα πιέζουν τη μετοχή της Titan Cement, σύμφωνα με νέο report της Citi.

Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη εκτίμηση του αναλυτή παραμένει θετική, κάτι που αποτυπώνεται και στη γενναιόδωρη τιμή – στόχο των 56,1 ευρώ (+44%)

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)