Χρηματιστήριο: Τα εξ αντανακλάσεως ρεκόρ της Optima Bank

Από ρεκόρ σε ρεκόρ οδεύει η μετοχή της Optima Bank, η οποία χθες έκλεισε στα 8,27 ευρώ, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1,8 δισ. ευρώ, αγνοώντας την «τεντωμένη» αποτίμηση σε όρους P/BV.

Δεν αποκλείεται, πάντως, η θετική κίνηση να σχετίζεται με το παράλληλο ράλι της Attica Bank, σε μια μορφή εξ αντανακλάσεως ανόδου.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)