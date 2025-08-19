Logo Image

Χρηματιστήριο: Τα εξ αντανακλάσεως ρεκόρ της Optima Bank

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Τα εξ αντανακλάσεως ρεκόρ της Optima Bank

Στο 1,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση της τράπεζας

Από ρεκόρ σε ρεκόρ οδεύει η μετοχή της Optima Bank, η οποία χθες έκλεισε στα 8,27 ευρώ, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1,8 δισ. ευρώ, αγνοώντας την «τεντωμένη» αποτίμηση σε όρους P/BV.

Δεν αποκλείεται, πάντως, η θετική κίνηση να σχετίζεται με το παράλληλο ράλι της Attica Bank, σε μια μορφή εξ αντανακλάσεως ανόδου.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube