Χρηματιστήριο: Έφθασε η ώρα της… διόρθωσης – Στο «κόκκινο» το ταμπλό

Διορθωτικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πωλητές έρχονται να βάλουν ένα «τέλος» στο 9ήμερο σερί κυριαρχίας των αγοραστών.

Μάλιστα, οι ρευστοποιήσεις εκτείνονται σ’ όλο το μήκος και το πλάτος του ταμπλό, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης αυτήν τη στιγμή να υποχωρεί κάτω των 2.100 μονάδων, σε μια προσπάθεια «χώνεψης» των διαδοχικών υψηλών 15ετίας.

Βέβαια, όλα αυτά δεν αναιρούν το θετικό κλίμα. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδα από το 2010, έχοντας «τρέξει» ένα εντυπωσιακό ράλι μέσα στο 2025, το οποίο ξεπερνά το +44%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει σημαντική πτώση κατά -1,36% και διαμορφώνεται στις 2.097,29 μονάδες, χάνοντας περίπου 29 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.126,18 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 40 μονάδες (από 2.092,46 έως 2.132,89 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 104,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες σπεύδουν να αφομοιώσουν τα διαδοχικά υψηλά, υποχωρώντας κατά τουλάχιστον -2%. Πιέσεις δέχονται και οι μετοχές των Metlen, Motor Oil, Titan Cement. Από την άλλη πλευρά, νέο ράλι προς το 1,5 ευρώ καταγράφει η Attica Bank, με το πιθανό deal για την HSBC Mάλτας να αντισταθμίζει την «αλμυρή» αποτίμηση.

Πτώση -2% στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τις εντυπωσιακές αποδόσεις του 2025 (+82%), επιλέγει να αφήσει το πόδι από το γκάζι, με αποτέλεσμα να υποχωρεί στο -2,07% και τις 2.302 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank διολισθαίνει στο -2,80% και τα 3,473 ευρώ, η μετοχή της Εurobank περιορίζεται στο -2,53% και τα 3,43 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -2,58% και τα 13,035 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώνεται στο -1,58% και τα 7,116 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδιπλώνει στο -0,53% και τα 7,54 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +2,10% και τα 8,27 ευρώ, γράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Στο +5,7% και το 1,47 ευρώ εκτοξεύεται η μετοχή της Attica Bank, η οποία βλέπει τη χρηματιστηριακή αξία να «παίζει» στα όρια των 2,4 δισ. ευρώ, χάρη στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,41% και 5.283 μονάδες), η μετοχή της Helleniq Energy οπισθοχωρεί στο -2,7% και τα 8,29 ευρώ, με τη μετοχή της Titan Cement να χάνει -2,8% και να πέφτει στα 38,1 ευρώ, απομακρυνόμενη εκ νέου από το ψυχολογικό ορόσημο των 40 ευρώ. Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνουν κάμψη κατά -1%, διορθώνοντας εν μέρει από τα πρόσφατα ρεκόρ, ενώ τουλάχιστον στο -1% διαμορφώνεται η πτώση για τις μετοχές των Cenergy, Viohalco, Aegean, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, ΟΠΑΠ και Sarantis. Στον αντίποδα, η μετοχή της Αktor Group ενισχύεται στο +1,6% και τα 7,27 ευρώ, καταγράφοντας νέο υψηλό 18 ετών. Οι τίτλοι των Coca Cola HBC και ΟΤΕ ακολουθούν στο +0,4% και +0,3%, αντίστοιχα.

«Χώνεψη» μετά τα ρεκόρ

Με την ελληνική αγορά να βρίσκεται σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα, έχοντας «τρέξει» ένα εντυπωσιακό ράλι τους τελευταίους μήνες, η εξελισσόμενη πορεία αναδίπλωσης δεν θα πρέπει να προξενεί ούτε έκπληξη, αλλά ούτε και ανησυχία, δεδομένου ότι οι αποδόσεις από τις αρχές τους έτους παραμένουν μεγάλες.

Άλλωστε, η σημερινή κάμψη δίνει την ευκαιρία στους επενδυτές αφενός να «χωνέψουν» τα ισχυρά κεκτημένα, αφετέρου να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των μεγάλων κερδών. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι το κέρδος αποκτά… υπόσταση, μόνο όταν οι μέτοχοι αποφασίζουν να πουλήσουν ένα μέρος ή το σύνολο της τοποθέτησής τους.

«Οι ευνοϊκοί καταλύτες δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι η σχεδόν “μονότονη άνοδος” του τελευταίου χρονικού διαστήματος θα συνεχίσει… αδιόρθωτη. Η προσοχή στις επενδυτικές επιλογές και στο timing της εισόδου, καθώς και οι “επισκέψεις στο ταμείο” δεν βλάπτουν, πόσο μάλλον μετά από ένα εύλογο μεν, τεράστιο δε πολυετές ράλι» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης.

Ανεξαρτήτως των ρευστοποιήσεων, πάντως, το φετινό καλοκαίρι έχει αρκετό… ζουμί για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όχι μόνο έχει καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά έχει σπάσει και ορισμένα ρεκόρ, τα οποία ήταν στοιχειωμένα από την περίοδο της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να «παίζει» στα καλύτερα σημεία από το 2010, ο μέσος ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, ενώ η αθροιστική κεφαλαιοποίηση των περίπου 150 εισηγμένων φθάνει σε επίπεδα που αγνοούνταν από το 2008.

Σε όλα αυτά, ας προσθέσουμε αφενός το γεγονός ότι η μέση απόδοση της αγοράς υπερβαίνει το +44% (+82% ο τραπεζικός δείκτης), αφετέρου ότι διανύουμε τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, κάτι το οποίο αποτελεί το καλύτερο σερί όλων των εποχών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ισχύ της εξελισσόμενης bull market.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένες οι κρίσιμες επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελευταίοι δεν αποκλείεται να δεχθούν αυξημένη πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να αποδεχθούν μια συμφωνία ειρήνης με παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 552 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αφομοιώνει τα πρόσφατα ρεκόρ, υποχωρώντας στο -0,34% και τις 24.276 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά πτωτικό άνοιγμα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)