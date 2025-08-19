Χρηματιστήριο: Στην… πρίζα οι μετοχές της Ενέργειας – Αποδόσεις έως και +63%

Σ’ έναν εκ των «πρωταγωνιστών» του φετινού ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών φαίνεται ότι αναδεικνύεται ο κλάδος της ενέργειας, ο οποίος συνεχίζει να προσφέρει σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι 5+2 βασικοί εκπρόσωποι στο ταμπλό της Αθήνας όχι απλώς κινούνται σε θετικό έδαφος, αλλά βλέπουν τη φετινή μεταβολή να υπερβαίνει κατά περίπτωση ακόμη και το +60%.

Ο μεγάλος νικητής δεν είναι άλλος από τη μετοχή της Metlen, η οποία από τις αρχές του έτους παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αύξηση κατά +63,9%, με αποτέλεσμα να φιγουράρει σε επίπεδα ρεκόρ (έως και 56 ευρώ). Καταλύτης, φυσικά, είναι η πρόσφατη είσοδος της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η οποία έχει ήδη δημιουργήσει υπεραξίες. Κάπως έτσι, η κεφαλαιοποίηση της νέας εισηγμένης (MTLN) ανέρχεται στην περιοχή των 7 δισ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη της παλιάς εισηγμένης (ΜΥΤΙΛ) ξεπερνά τα 7,7 δισ. ευρώ.

«Ταχύτητα» έχει ανεβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και η μετοχή της Motor Oil, η οποία έχει αναρριχηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά +30,9% μέσα στο τρέχον έτος. Ώθηση παρέχει αφενός η ελκυστική αποτίμηση (P/E κάτω του 10x), αφετέρου η προοπτική βελτίωσης των θεμελιωδών μεγεθών στο εναπομείναν β’ εξάμηνο.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της ΔΕΗ κερδίζει +19,5% από τις αρχές του 2025, η οποία έχει αθόρυβα φθάσει στα καλύτερα σημεία των τελευταίων 15 ετών, σβήνοντας τα όσα δυσάρεστα έλαβαν χώρα στη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης, όταν η εισηγμένη βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας.

Όσον αφορά τη Helleniq Energy, η ολοκλήρωση της συντήρησης του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα και τα βελτιωμένα περιθώρια διύλισης έχουν καλλιεργήσει το έδαφος για ένα καλύτερο εξάμηνο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων. Κι αυτό έχει ήδη σπεύσει να το προεξοφλήσει η αγορά, η οποία έχει ανεβάσει την τιμή της μετοχής στα υψηλά 15 μηνών (έως 8,5 ευρώ), προσφέροντας μια απόδοση +12,7%.

Τέλος, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει σκαρφαλώσει σε ιστορικά ρεκόρ (έως 3,4 ευρώ), σημειώνοντας αύξηση κατά +34,3% από τις αρχές του έτους.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να κάνουμε και στους δύο εκπροσώπους από τον υποκλάδο των νερών, οι οποίοι έχουν λάβει σημαντικό «μπουστάρισμα» από το κυοφορούμενο σχέδιο της κυβέρνησης για την κεντρική διαχείριση όλων των υδάτων και για τις συγχωνεύσεις-εξαγορές των δημοτικών φορέων ύδρευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη «χώνεψη» που έχει ακολουθήσει, η τιμή της ΕΥΔΑΠ ενισχύεται κατά +24,3%, ενώ η τιμή της ΕΥΑΘ κερδίζει τουλάχιστον +32,3%, βγαίνοντας από τη… ναφθαλίνη των προηγούμενων ετών.

Οι αποδόσεις των μετοχών από τον κλάδο της Ενέργειας

• Metlen +63,9%

• ΑΔΜΗΕ +34,3%

• ΕΥΑΘ +32,3%

• Motor Oil +30,9%

• ΕΥΔΑΠ +24,3%

• ΔΕΗ +19,5%

• Helleniq Energy +12,7%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)