Χρηματιστήριο: Αναδίπλωση δυνάμεων εν αναμονή των γεωπολιτικών

Σε αρνητικό έδαφος, αλλά χωρίς να εγκαταλείπει τα υψηλά 15ετίας ξεκινά στο νέο πενθήμερο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από εννέα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.

Η ελληνική αγορά, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει στα καλύτερα επίπεδα από το 2010, αν και οι επενδυτές δείχνουν να στρέφονται περισσότερο στη «χώνεψη» των κεκτημένων και λιγότερο στη συσσώρευση δυνάμεων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το εσωτερικό μέτωπο εξακολουθεί να είναι υποστηρικτικό, με τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη και τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals να προσφέρουν πολύτιμες στηρίξεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει τη φετινή απόδοση στο +44,6%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή πτώση κατά -0,32% και διαμορφώνεται στις 2.119,34 μονάδες, χάνοντας περίπου επτά μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.126,18 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 18 μονάδες (από 2.114,73 έως 2.132,89 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «περάσει» κάποιο προσυμφωνημένο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες σπεύδουν να αφομοιώσουν τα διαδοχικά υψηλά, αν και η Eurobank οδεύει προς ακόμη μία «κορυφή», συνεχίζοντας άνω των 3,5 ευρώ. Νέο ράλι προς το 1,5 ευρώ καταγράφει η Attica Bank, με το πιθανό deal για την HSBC Mάλτας να αντισταθμίζει την «αλμυρή» αποτίμηση.

«Χώνεψη» στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τις εντυπωσιακές αποδόσεις του 2025 (+82%), επιλέγει να αφήσει το πόδι από το γκάζι, με αποτέλεσμα να υποχωρεί στο -0,45% και τις 2.340 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διολισθαίνει στο -1,13% και τα 7,148 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank περιορίζεται στο -1,06% και τα 3,535 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -0,26% και τα 13,345 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +0,23% και τα 3,527 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών).

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει στο +0,53% και τα 7,62 ευρώ (νέο ρεκόρ), με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο -0,74% και τα 8,04 ευρώ. Στο +5,87% και το 1,48 ευρώ εκτοξεύεται η μετοχή της Attica Bank, η οποία βλέπει τη χρηματιστηριακή αξία να «παίζει» στα όρια των 2,4 δισ. ευρώ, χάρη στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,71% και 5.320 μονάδες), η μετοχή της Helleniq Energy αναδιπλώνει στο -1,7% και τα 8,375 ευρώ, με τη μετοχή της Titan Cement να χάνει -2% και να πέφτει στα 38,45 ευρώ, απομακρυνόμενη εκ νέου από το ψυχολογικό ορόσημο των 40 ευρώ. Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνουν κάμψη κατά -1%, διορθώνοντας εν μέρει από τα πρόσφατα ρεκόρ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Motor Oil ενισχύεται στο +1% και τα 27,2 ευρώ, καταγράφοντας νέο υψηλό 15 μηνών. Οι τίτλοι των Coca Cola HBC και Lamda Development διευρύνονται από +0,7%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,24% και 2.960 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεχωρίζει αρνητικά στο -1,1% και τα 3,42 ευρώ, αφομοιώνοντας τα διαδοχικά ρεκόρ. Πτώση κατά -1% παρουσιάζουν και οι μετοχές των Fourlis, Quest Συμμετοχών, Trade Estates. Αντίθετα, η μετοχή της Intralot ενισχύεται στο +1,2% και το 1,124 ευρώ, με τη μετοχή της Alumil να ανακάμπτει στο +1,8% και τα 4,99 ευρώ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Εβροφάρμα, η οποία διευρύνεται στο +1% και τα 2,78 ευρώ (νέο υψηλό 21 ετών), καθώς σήμερα θεμελιώδη το δικαίωμα είσπραξης στο ετήσιο μέρισμα του 0,05 ευρώ/μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε dividend yield 1,7%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 46 μετοχές κινούνται πτωτικά, 40 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 15 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 148,1 δισ. ευρώ.

To καλοκαίρι των ρεκόρ

Σίγουρα το φετινό καλοκαίρι έχει αρκετό… ζουμί για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όχι μόνο έχει καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά έχει σπάσει και ορισμένα ρεκόρ, τα οποία ήταν στοιχειωμένα από την περίοδο της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Δείκτης «παίζει» στα καλύτερα σημεία από το 2010 (2.120+ μονάδες), ο μέσος ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, ενώ η αθροιστική κεφαλαιοποίηση των περίπου 150 εισηγμένων φθάνει σε επίπεδα που αγνοούνταν από το 2008 (148 δισ. ευρώ).

Σε όλα αυτά, ας προσθέσουμε αφενός το γεγονός ότι η μέση απόδοση της αγοράς υπερβαίνει το +44% (+82% ο τραπεζικός δείκτης), αφετέρου ότι διανύουμε τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, κάτι το οποίο αποτελεί το καλύτερο σερί όλων των εποχών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ισχύ της εξελισσόμενης bull market.

Οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, το υποστηρικτικό περιβάλλον στο εξωτερικό, τα εύρωστα θεμελιώδη μεγέθη, οι «αβανταδόρικες» εκθέσεις των αναλυτών και η θετική επενδυτική ψυχολογία συνιστούν μερικά από τα βασικά «καύσιμα» της ανοδικής κίνησης, η οποία μην ξεχνάμε ότι «τρέχει» τον 5ο χρόνο ζωής (από το 2021).

Την ίδια στιγμή, το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό αποτυπώνεται τόσο στην ευρύτερη πορεία του ΑΕΠ όσο και στις επιδόσεις των επιμέρους κλάδων της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την επερχόμενη αναβάθμιση της Λεωφόρου Αθηνών στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, «χτίζουν» μια ισχυρή βάση αγοραστών, κάτι που αντανακλάται κυρίως στις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, με τους ξένους να δίνουν ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές μετοχές.

Στις… καθυστερήσεις του ράλι φαίνεται ότι ενεργοποιούνται σταδιακά και οι Έλληνες, οι οποίοι βέβαια είναι αναγκασμένοι είτε να αγοράζουν σε υψηλότερες αποτιμήσεις (ιδίως σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε πριν μερικούς μήνες), είτε να αναζητούν νέες μετοχές – στόχους, οι οποίες ενσωματώνουν μεγαλύτερο ρίσκο.

Όλα αυτά, από κοινού, έχουν σχηματίσει ένα ευνοϊκό κύμα, το οποίο έχει παρασύρει το Χ.Α. στην «ανοιχτή» θάλασσα των διεθνών χρηματιστηρίων, με τη Λεωφόρο Αθηνών να φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου πίνακα με τις υψηλότερες αποδόσεις του 2025. Μια εικόνα, η οποία έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με ό,τι είχαμε συνηθίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν αποκομμένος και απομονωμένος, πληρώνοντας επί μακρόν τις αμαρτίες του παρελθόντος.

«Χώνεψη» προς των πυλών;

Με την ελληνική αγορά να βρίσκεται σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα, δεν θα πρέπει να μας προξενεί έκπληξη ή ανησυχία η εκδήλωση μιας πιθανής πτωτικής κίνησης, η οποία θα έδινε την ευκαιρία στους επενδυτές αφενός να «χωνέψουν» τα ισχυρά κεκτημένα, αφετέρου να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των μεγάλων κερδών. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το κέρδος αποκτά… υπόσταση, μόνο όταν οι μέτοχοι αποφασίζουν να πουλήσουν ένα μέρος ή το σύνολο της τοποθέτησής τους.

«Οι ευνοϊκοί καταλύτες δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι η σχεδόν “μονότονη άνοδος” του τελευταίου χρονικού διαστήματος θα συνεχίσει… αδιόρθωτη. Η προσοχή στις επενδυτικές επιλογές και στο timing της εισόδου, καθώς και οι “επισκέψεις στο ταμείο” δεν βλάπτουν, πόσο μάλλον μετά από ένα εύλογο μεν, τεράστιο δε πολυετές ράλι» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένες οι κρίσιμες επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελευταίοι δεν αποκλείεται να δεχθούν αυξημένη πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να αποδεχθούν μια συμφωνία ειρήνης με παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 553 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αφομοιώνει τα πρόσφατα ρεκόρ, υποχωρώντας στο -0,27% και τις 24.294 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά πτωτικό άνοιγμα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)