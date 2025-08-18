Χρηματιστήριο: Η επόμενη ημέρα από το καλοκαίρι των ρεκόρ

Σίγουρα το φετινό καλοκαίρι έχει αρκετό… ζουμί για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όχι μόνο έχει καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά έχει σπάσει και ορισμένα ρεκόρ, τα οποία ήταν στοιχειωμένα από την περίοδο της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Δείκτης «παίζει» στα καλύτερα σημεία από το 2010 (2.120+ μονάδες), ο μέσος ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, ενώ η αθροιστική κεφαλαιοποίηση των περίπου 150 εισηγμένων φθάνει σε επίπεδα που αγνοούνταν από το 2008 (148,5 δισ. ευρώ).

Σε όλα αυτά, ας προσθέσουμε αφενός το γεγονός ότι η μέση απόδοση της αγοράς υπερβαίνει το +44% (+82% ο τραπεζικός δείκτης), αφετέρου ότι διανύουμε τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, κάτι το οποίο αποτελεί το καλύτερο σερί όλων των εποχών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ισχύ της εξελισσόμενης bull market.

Οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, το υποστηρικτικό περιβάλλον στο εξωτερικό, τα εύρωστα θεμελιώδη μεγέθη, οι «αβανταδόρικες» εκθέσεις των αναλυτών και η θετική επενδυτική ψυχολογία συνιστούν μερικά από τα βασικά «καύσιμα» της ανοδικής κίνησης, η οποία μην ξεχνάμε ότι «τρέχει» τον 5ο χρόνο ζωής (από το 2021).

Την ίδια στιγμή, το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό αποτυπώνεται τόσο στην ευρύτερη πορεία του ΑΕΠ όσο και στις επιδόσεις των επιμέρους κλάδων της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την επερχόμενη αναβάθμιση της Λεωφόρου Αθηνών στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, «χτίζουν» μια ισχυρή βάση αγοραστών, κάτι που αντανακλάται κυρίως στις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, με τους ξένους να δίνουν ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές μετοχές.

Στις… καθυστερήσεις του ράλι φαίνεται ότι ενεργοποιούνται σταδιακά και οι Έλληνες, οι οποίοι βέβαια είναι αναγκασμένοι είτε να αγοράζουν σε υψηλότερες αποτιμήσεις (ιδίως σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε πριν μερικούς μήνες), είτε να αναζητούν νέες μετοχές – στόχους, οι οποίες ενσωματώνουν μεγαλύτερο ρίσκο.

Όλα αυτά, από κοινού, έχουν σχηματίσει ένα ευνοϊκό κύμα, το οποίο έχει παρασύρει το Χ.Α. στην «ανοιχτή» θάλασσα των διεθνών χρηματιστηρίων, με τη Λεωφόρο Αθηνών να φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου πίνακα με τις υψηλότερες αποδόσεις του 2025. Μια εικόνα, η οποία έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με ό,τι είχαμε συνηθίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν αποκομμένος και απομονωμένος, πληρώνοντας επί μακρόν τις αμαρτίες του παρελθόντος.

«Χώνεψη» προς των πυλών;

Με την ελληνική αγορά να βρίσκεται σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα, δεν θα πρέπει να μας προξενεί έκπληξη ή ανησυχία η εκδήλωση μιας πιθανής πτωτικής κίνησης, η οποία θα έδινε την ευκαιρία στους επενδυτές αφενός να «χωνέψουν» τα ισχυρά κεκτημένα, αφετέρου να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των μεγάλων κερδών. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το κέρδος αποκτά… υπόσταση, μόνο όταν οι μέτοχοι αποφασίζουν να πουλήσουν ένα μέρος ή το σύνολο της τοποθέτησής τους.

«Οι ευνοϊκοί καταλύτες δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι η σχεδόν “μονότονη άνοδος” του τελευταίου χρονικού διαστήματος θα συνεχίσει… αδιόρθωτη. Η προσοχή στις επενδυτικές επιλογές και στο timing της εισόδου, καθώς και οι “επισκέψεις στο ταμείο” δεν βλάπτουν, πόσο μάλλον μετά από ένα εύλογο μεν, τεράστιο δε πολυετές ράλι» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης.

Σε όλα τα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε και τον παράγοντα των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο οποίος δεν αποκλείεται να παίξει ρόλο στη βραχυπρόθεσμη τάση, ιδίως μετά τα όσα εξελίχθηκαν τα τελευταία 24ώρα στη σκακιέρα των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)