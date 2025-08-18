Η αγορά ομολόγων παίζει τα ρέστα της στο Τζάκσον Χολ: Τα σενάρια, οι πιέσεις και ο κίνδυνος «ασφυξίας»

Η αγορά κρατικών ομολόγων βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Με τις αποδόσεις να έχουν υποχωρήσει σε βραχυπρόθεσμους τίτλους και τους επενδυτές να στοιχηματίζουν ότι η Fed θα ξεκινήσει νέο κύκλο μείωσης επιτοκίων, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Τζάκσον Χολ.

Εκεί, ο Τζερόμ Πάουελ θα δώσει το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει: μια «ήπια προσγείωση» της οικονομίας ή μια πιο επιθετική στροφή με αιχμή τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Τα στοιχήματα της αγοράς

Οι traders βλέπουν ως «κλειδωμένη» μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, ενώ ορισμένοι προεξοφλούν και μια δεύτερη κίνηση ως το τέλος του έτους.

Μεγάλα option trades, μάλιστα, «ποντάρουν» ακόμη και σε μισή ποσοστιαία μονάδα, παρότι η πρόσφατη άνοδος του δείκτη τιμών παραγωγού έβαλε φρένο στις πιο ακραίες προσδοκίες.

Η ομιλία στο Τζάκσον Χολ

Η ετήσια σύνοδος των κεντρικών τραπεζιτών στο Γουαϊόμινγκ έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια το σκηνικό για μεγάλες ανατροπές στην αγορά ομολόγων.

Το 2022, ο Πάουελ είχε προειδοποιήσει ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού θα φέρει «πόνο», ανεβάζοντας απότομα τις αποδόσεις. Το 2024, αντίθετα, άνοιξε τον δρόμο για μειώσεις, προκαλώντας βουτιά στα βραχυπρόθεσμα yields. Οι επενδυτές τώρα αναρωτιούνται αν θα υπάρξει επανάληψη του ίδιου σεναρίου.

Ο Τραμπ και οι πιέσεις

Στο παρασκήνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του πιέζουν ανοιχτά τη Fed για χαμηλότερο κόστος δανεισμού, ενόψει και της δικής του ατζέντας με φοροελαφρύνσεις και αυξημένες δαπάνες.

Αν και ο Πάουελ επιμένει ότι χρειάζεται περισσότερα δεδομένα για να διαπιστώσει την επίδραση των δασμών στον πληθωρισμό, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η πολιτική πίεση υπονομεύει την αξιοπιστία της Fed και αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Τα «στεγνά» repos και η ρευστότητα

Ένα δεύτερο μέτωπο ανησυχίας ανοίγει από τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέσω εκδόσεων βραχυπρόθεσμων εντόκων.

Η στροφή στο T-bill market έχει «στεγνώσει» τον μηχανισμό reverse repo της Fed, που άλλοτε απορροφούσε πλεονάζουσα ρευστότητα.

Το υπόλοιπο έχει κατρακυλήσει από τα 2,6 τρισ. δολάρια το 2022 σε μόλις 28,8 δισ. σήμερα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναταράξεων στη διατραπεζική αγορά.

Εάν οι πιέσεις ενταθούν τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Οικονομικών ίσως αναγκαστεί να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις για να προσελκύσει αγοραστές.

Το βλέμμα στα στοιχεία απασχόλησης

Καθοριστικός τον επόμενο μήνα θα είναι ο δείκτης απασχόλησης του Αυγούστου, που δημοσιεύεται στις 5 Σεπτεμβρίου.

Μια αδύναμη επίδοση θα επιβεβαιώσει την πορεία προς μείωση επιτοκίων, ίσως και σε πιο τολμηρή κλίμακα.

Αντίθετα, ένα ισχυρό report θα περιορίσει τις προσδοκίες για επιθετικές κινήσεις και θα αφήσει την αγορά σε αναμονή.

Οι επενδυτές μπαίνουν σε ένα κρίσιμο εξάμηνο, όπου το μείγμα νομισματικής πολιτικής, ρευστότητας και πολιτικών πιέσεων θα καθορίσει την πορεία των αποδόσεων.

Το Τζάκσον Χολ δεν θα είναι η τελική απάντηση, αλλά μπορεί να δώσει το πρώτο μεγάλο σήμα για το αν η Fed επιλέγει απλώς μια σταδιακή χαλάρωση ή ετοιμάζεται για μια πιο επιθετική καμπή.