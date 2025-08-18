Logo Image

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στο… 2007 για την Aktor Group

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Άνω των 7 ευρώ η τιμή στο ταμπλό

Εκεί που βρισκόταν τον Δεκέμβριο του… 2007 έχει «γυρίσει» η μετοχή της Aktor Group, η οποία βλέπει ξανά τα 7 ευρώ για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια.

Κι αν τα τρέχοντα θεμελιώδη μεγέθη δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν την αποτίμηση του 1,4 δισ. ευρώ, έρχεται το story των βασικών μετόχων να καλύψει αυτό το κενό και να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αλματώδη πορεία της εισηγμένης.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

