Logo Image

Χρηματιστήριο: Η αθόρυβη «ανάβαση» της ΔΕΗ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Η αθόρυβη «ανάβαση» της ΔΕΗ

Φωτ. ΔΕΗ

Η τιμή της εισηγμένης βρίσκεται στα 14,75 ευρώ

Σε νέα υψηλά 15ετίας έχει φθάσει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία δείχνει να «δουλεύει» αθόρυβα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η τιμή της εισηγμένης βρίσκεται στα 14,75 ευρώ, τα οποία συνιστούν το καλύτερο επίπεδο από το 2010, δίνοντας μια απόδοση της τάξης του +20% από τις αρχές του έτους.

Κι όλα αυτά, ενόσω ο στόχος για προσαρμοσμένα EBITDA 2 δισ. ευρώ στο τέλος του ’25 παραμένει «ενεργός».

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube