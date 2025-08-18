Χρηματιστήριο: Η αθόρυβη «ανάβαση» της ΔΕΗ

Σε νέα υψηλά 15ετίας έχει φθάσει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία δείχνει να «δουλεύει» αθόρυβα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η τιμή της εισηγμένης βρίσκεται στα 14,75 ευρώ, τα οποία συνιστούν το καλύτερο επίπεδο από το 2010, δίνοντας μια απόδοση της τάξης του +20% από τις αρχές του έτους.

Κι όλα αυτά, ενόσω ο στόχος για προσαρμοσμένα EBITDA 2 δισ. ευρώ στο τέλος του ’25 παραμένει «ενεργός».

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)