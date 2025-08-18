Logo Image

Χρηματιστήριο: Έτοιμη για το… 13άρι η Eurobank

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Έτοιμη για το… 13άρι η Eurobank

Στο +58% η απόδοση του 2025

Μία «ανάσα» από τα 13 δισ. ευρώ απέχει η κεφαλαιοποίηση της Eurobank, η οποία ετοιμάζεται να κατακτήσει ακόμη μία «κορυφή».

Την ίδια στιγμή, η τιμή της μετοχής «παίζει» στα 3,5 ευρώ, τα οποία συνιστούν το καλύτερο επίπεδο από την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Η δε φετινή απόδοση αγγίζει το +58%, αν και δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, οι οποίοι θεωρούν ότι τα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο έχουν πλέον μικρύνει.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube