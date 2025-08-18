Χρηματιστήριο: Έτοιμη για το… 13άρι η Eurobank

Μία «ανάσα» από τα 13 δισ. ευρώ απέχει η κεφαλαιοποίηση της Eurobank, η οποία ετοιμάζεται να κατακτήσει ακόμη μία «κορυφή».

Την ίδια στιγμή, η τιμή της μετοχής «παίζει» στα 3,5 ευρώ, τα οποία συνιστούν το καλύτερο επίπεδο από την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Η δε φετινή απόδοση αγγίζει το +58%, αν και δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, οι οποίοι θεωρούν ότι τα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο έχουν πλέον μικρύνει.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)