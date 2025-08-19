Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: «Αυγάτισαν» κατά 44,8 δισ. ευρώ (!) μέσα σε λίγους μήνες

Απόλυτοι κυρίαρχοι του «παιχνιδιού» στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένουν οι αγοραστές, με την εξελισσόμενη bull market, εκτός των πολυετών υψηλών σε επίπεδο τιμών (από 2010) και τζίρου (από 2009), να οδηγεί σε ακόμη μία ιστορική επίδοση, η οποία αυτήν τη φορά σχετίζεται με την αξία των εισηγμένων.

Σήμερα, λοιπόν, η αθροιστική κεφαλαιοποίηση των περίπου 150 εταιρειών της Αθήνας ανέρχεται σε κάτι περισσότερο από 148 δισ. ευρώ. Ένα ποσό, το οποίο ξαναβλέπουμε τον… Μάιο του 2008, δηλαδή πολύ πριν η οικονομική κρίση κάνει την επίσκεψή της στην Ελλάδα.

Και, μάλιστα, αυτό συμβαίνει παρότι η εγχώρια κεφαλαιαγορά πλέον «φιλοξενεί» έναν αισθητά μικρότερο αριθμό εταιρειών σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Δεν είναι τυχαίο ότι από τις αρχές του έτους η συνολική αξία των εισηγμένων έχει «αυγατίσει» κατά 44,8 δισ. ευρώ ή αλλιώς κατά τουλάχιστον +43%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή στην τελευταία τριετία ξεπερνά το +125% (+82 δισ. ευρώ) και στην τελευταία πενταετία υπερβαίνει το +176% (+94 δισ. ευρώ).

Οι 26 δισεκατομμυριούχοι

Αυτήν την στιγμή, στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών υπάρχουν 26 εισηγμένες, των οποίων η αποτίμηση υπερβαίνει το όριο του 1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στη λίστα των… δισεκατομμυριούχων.

Η σωρευτική αξία της εν λόγω «26άδας» υπολογίζεται σε σχεδόν 123 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι πρώτες «9» απολαμβάνουν αποτίμηση άνω των 5 δισ. ευρώ η κάθε μία, απαρτίζοντας τουλάχιστον το 57% της συνολικής αξίας της αγοράς (85,4 από τα 148,2 δισ. ευρώ).

Στην κορυφή του πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων συναντάμε την Coca – Cola, η οποία αποτιμάται στα 16,78 δισ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, άνω των 10 δισ. ευρώ φιγουράρουν οι Eurobank – Εθνική Τράπεζα, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση 12,72 και 12,00 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Πειραιώς και Alpha Bank συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, έχοντας μια τιμή 9,06 και 8,3 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΑΠ ακολουθεί στα 7,49 δισ. ευρώ, ενώ στην περιοχή των 7,2 δισ. ευρώ «παίζει» η χρηματιστηριακή αξία της «νέας» Metlen.

Την κορυφαία 10άδα κλείνουν ο ΟΤΕ (6,53 δισ. ευρώ), η ΔΕΗ (5,38 δισ. ευρώ) και η Jumbo (4,32 δισ. ευρώ).

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στις ΔΑΑ και Τρ. Κύπρου, οι οποίες αξίζουν 3,33 και 3,23 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, ενώ πέριξ των 3 δισ. ευρώ έπονται οι Titan Cement και Motor Oil.

Άνω των 2 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση των Helleniq Energy, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Attica Bank.

Στους δισεκατομμυριούχους της αγοράς ανήκουν, τέλος, οι Viohalco, Optima Bank, Prodea, Aktor Group, Aegean Airlines, Lamda Development, ΟΛΠ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, οι οποίες διαθέτουν αποτίμηση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. από το 2008 έως το 2025 (τιμές Δεκεμβρίου)

• 148,5 δισ. ευρώ 2025 (Αύγουστος)

• 103,7 δισ. ευρώ 2024

• 87,9 δισ. ευρώ 2023

• 65,8 δισ. ευρώ 2022

• 66,0 δισ. ευρώ 2021

• 53,8 δισ. ευρώ 2020

• 61,2 δισ. ευρώ 2019

• 44,8 δισ. ευρώ 2018

• 54,0 δισ. ευρώ 2017

• 45,1 δισ. ευρώ 2016

• 46,7 δισ. ευρώ 2015

• 52,9 δισ. ευρώ 2014

• 66,5 δισ. ευρώ 2013

• 33,7 δισ. ευρώ 2012

• 26,7 δισ. ευρώ 2011

• 54,3 δισ. ευρώ 2010

• 84,1 δισ. ευρώ 2009

• 69,0 δισ. ευρώ 2008

• 152,9 δισ. ευρώ 2008 (Μάιος)

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)