Χρηματιστήρια: Μετά τα 18 ρεκόρ, σήμα κινδύνου – Ήρθε η ώρα της μεγάλης διόρθωσης;

Μετά το 18ο ιστορικό ρεκόρ της χρονιάς, η Wall Street ετοιμάζεται για τη συνεδρίαση της Παρασκευής με φόντο μια εντυπωσιακή άνοδο που τροφοδοτήθηκε από ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και προσδοκίες χαλάρωσης από τη Fed.

Οι αγορές αψήφησαν εν πολλοίς δασμούς, γεωπολιτικές αναταράξεις, επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζερόμ Πάουελ, ένα νομοσχέδιο που διογκώνει επικίνδυνα το αμερικανικό έλλειμμα και προειδοποιήσεις ειδικών για φούσκα. Για πόσο όμως ακόμη θα αγνοούν τους κινδύνους ποντάροντας στα αισιόδοξα η σενάρια;

Η Goldman Sachs προειδοποιεί πως οι συνθήκες χαμηλής μεταβλητότητας δεν είναι τόσο «φιλικές» όσο φαίνονται, καθώς η πιθανότητα διόρθωσης έχει αυξηθεί, ενώ τα κέρδη του δείκτη S&P 500 (του πλέον αντιπροσωπευτικού της Wall Street) στηρίζονται κυρίως στη διεύρυνση των αποτιμήσεων και όχι στη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών.

Στηρίγματα της ανόδου – αλλά και ρίσκα

Σε σημείωμα της Πέμπτης, οι αναλυτές της Goldman Christian Mueller-Glissmann και Andrea Ferrari επισημαίνουν ότι η τρέχουσα άνοδος τροφοδοτείται από μια εξαιρετική σεζόν εταιρικών κερδών και την αναθέρμανση των προσδοκιών για μείωση επιτοκίων.

Η πτώση του δείκτη μεταβλητότητας VIX κάτω από τις 14,5 μονάδες σηματοδοτεί την ηπιότερη επενδυτική ατμόσφαιρα από τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Goldman, η εμπειρία δείχνει ότι σε περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας οι μεγάλες ράλι είναι σπάνια, ενώ ο κίνδυνος πτώσης αυξάνεται – ειδικά όταν οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και η οικονομική δυναμική εξασθενεί.

Οι δασμοί και η Fed

Η επενδυτική τράπεζα προειδοποιεί ότι οι επενδυτές ίσως υποτιμούν τον οικονομικό αντίκτυπο από την επιβράδυνση της ανάπτυξης και τον πληθωρισμό που προκαλούν οι αυξημένοι δασμοί.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς μπορεί να αποδυναμώσει τις πιθανότητες για επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν με το βλέμμα στραμμένο και στην Αλάσκα, όπου συναντώνται οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δείκτης πιθανότητας διόρθωσης

Η Goldman ανέπτυξε έναν «δείκτη πιθανότητας πτώσης» του S&P 500, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο.

Η άνοδος των αποτιμήσεων, η επιδείνωση των δεικτών της αγοράς εργασίας και η χαμηλή αλλά αυξανόμενη μεταβλητότητα συνθέτουν ένα περιβάλλον μεγαλύτερης επενδυτικής προσοχής.

Ψήφος στα μετρητά

Η τρέχουσα σύσταση της Goldman είναι overweight σε μετρητά, ουδέτερη στάση σε μετοχές, ομόλογα και εταιρικό χρέος και underweigth (ισοδυναμεί με σύσταση για πώληση) στα εμπορεύματα.

Για την αντιστάθμιση κινδύνου, προτείνει τη χρήση φθηνών put spreads, ιδιαίτερα σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης και των αναδυόμενων χωρών όπως Βραζιλία, Ινδία και Κίνα.

Παράλληλα, βλέπει προοπτικές για κέρδη από call options στον δείκτη S&P 500 Equal Weight, σε περίπτωση που το ράλι επεκταθεί πέρα από τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον κλάδο της τεχνολογίας.