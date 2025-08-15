Φυσικό αέριο: Το ραντεβού της Αλάσκας ρίχνει τις τιμές – «Κλειδί» οι κυρώσεις για το κλίμα στην αγορά

Το χαμηλότερο επίπεδό τους για φέτος πλησιάζουν οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου λίγες ώρες πριν την ιστορική συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα, η οποία φιλοδοξείται να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας κατά την πρώτη του φάση.

Ειδικότερα, στις 7:00 το πρωί της Παρασκευής, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου υποχωρούσαν κατά 1,4%, στα 31,70 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια διαπραγματεύονται περίπου 10% χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, «αγγίζοντας» την Παρασκευή το χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο. Το κλίμα δεν επηρεάζει τόσο η πιθανότητα να επιστρέψει άμεσα το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη- κάτι που αναμένουν λίγοι traders- αλλά το ενδεχόμενο να αυστηροποιηθούν ή να χαλαρώσουν οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας, που με τη σειρά του θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες προμήθειες.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από τα επίπεδα που συνήθως διαπραγματεύονταν πριν από την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σήμερα, η περιοχή λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της από μακρινές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Κατάρ – με λιγότερο από το ένα πέμπτο να προέρχεται πέρυσι από τη Ρωσία- αλλά στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ενέργεια συναντάει ανταγωνισμό από άλλους σημαντικούς αγοραστές στην Ασία.

Έτσι αν ξαναμπεί στο παιχνίδι το ρωσικό LNG, θα μπορούσε να αυξήσει το απόθεμα των παγκόσμιων προμηθειών και να διευκολύνει την προσέλκυση αποστολών.

Γενικά θεωρείται ότι χωρίς μια διαρκή ειρήνη, είναι δύσκολο να περιμένουμε απτό αντίκτυπο στον ενεργειακό εφοδιασμό. Ωστόσο, το BloombergNEF εκτιμά ότι οι συνολικές ρωσικές προμήθειες LNG θα μπορούσαν να φτάσουν τους 50 εκατ. τόνους έως το 2030, εάν αρθούν οι σχετικές κυρώσεις, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2024. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του έργου Arctic LNG 2 και δύο μικρότερων μονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου, αντιμετωπίζουν επί του παρόντος περιορισμούς.

Από την άλλη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τη Μόσχα ότι είναι έτοιμος να επιβάλει «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ έχει ήδη διπλασιάσει τους δασμούς στην Ινδία στο 50% για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Επιπλέον, πιέζει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ, με πολλά νέα έργα να αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια. Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να καταργήσει σταδιακά τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας μέχρι το τέλος του 2027.

Με τις τιμές του φυσικού αερίου να υποχωρούν ενόψει της συνάντησης, οι αναλυτές της Energy Aspects αναμένουν ότι ενδέχεται να ανακάμψουν, καθώς η αγορά ίσως να υπερενθουσιάζεται ποντάροντας σε μια γρήγορη επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου.

Οι τιμές θα μπορούσαν επίσης να ανηφορίσουν εάν οι ΗΠΑ αυξήσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ελλείψει προόδου στις συνομιλίες για συμφωνία.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής